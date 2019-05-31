Mansur Yavaş, sokak köpekleri için bir şey yapacak mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve başlayışının üzerinden 2 aya yaklaşan bir süre geçti.

Mansur Yavaş, seçim öncesinde, hayvan barınakları kapasitesinin artırılacağını, hayvan barınaklarının daha elverişli bir alt yapıya kavuşturulacağını ve sokak köpekleriyle ilgili tedbir alınacağını belirtmişti.

Ancak görevde olduğu 2 aylık dönemde, sadece sokak köpeklerinin zehirlenmesiyle ilgili davaya müdahil oldu. Kendi şahsi sosyal medya hesabından sokak köpeklerine yapılan eziyetlere tepki gösterdi.

Bugün, memurlar.net'te yer alan bir haberde görüleceği üzere, Ankara 11 idare mahkemesi, İran vatandaşı Majid Yapyakhanı'nın Ankara'da sokak köpeklerinin saldırması sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle Büyükşehir ile Etimesgut belediyelerince toplam 234 bin TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir.

Ankaralı vatandaşlar, bir çok mahallede tehlike yaratan, insanların kendi başlarına veya aileleriyle rahatça sokaklarda dolaşmalarına engel olan sokak köpekleriyle ilgili tedbirin ne zaman alınacağını, bu konuda belediye Meclisine ne zaman öneri getirileceğini merak ediyor.

Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'nın önemsiz görüp de ilgilenmediği bu sorun, Ankara'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından önemli görülmeyi bekliyor.