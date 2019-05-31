Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
|31 Mayıs 2019 11:09
|Yazdır
Mustafa Şirinkan idaresindeki 34 BS 8910 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde sıkışan Pınar Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti, Durmuş Şirinkan, Emir Deniz, Meral Şirinkan ve Fatma Deniz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
31 Mayıs 2019 12:00
|Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor
31 Mayıs 2019 11:58
|İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi
31 Mayıs 2019 11:54
|Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
|'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu
31 Mayıs 2019 11:41
|Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
31 Mayıs 2019 11:30
|AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi
31 Mayıs 2019 11:12
|'Sigara içen ebeveynler çocuklarını tütün tüketicisi haline getiriyor'
31 Mayıs 2019 11:01
|THY'den ABD yolcularına uyarı
31 Mayıs 2019 10:44
|TRT Çocuk'tan miniklere 'Nasreddin Hoca'lı bayram hediyesi
31 Mayıs 2019 10:42