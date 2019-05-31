1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve turizm sezonunun başlaması nedeniyle ülke genelindeki alışveriş merkezleri ile 4 ildeki havalimanlarında görevli özel güvenlik personelinin görev başında eğitimi ve denetlenmesi çalışmalarına hız verildi- Özel güvenlik hizmetlerinin kalitesi ile bu alanda görevli personelin yetki, görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığının artırılmasının amaçlandığı çalışmalar için 68 polis başmüfettişi görevlendirildi- Özel güvenlik şube müdürlüklerinde görevli polislerin, eğitim ve denetim faaliyetlerini yerine getirmesi için il emniyet müdürlüklerine yazı gönderildi
 31 Mayıs 2019 11:12
Yazdır
AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi

Ülke genelinde alışveriş merkezleri (AVM) ile 4 ildeki havalimanlarında görevli özel güvenlik personelinin görev başında eğitimi ve denetlenmesi çalışmalarına Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve turizm sezonunun başlaması nedeniyle hız verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce alınan güvenlik tedbirleri, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri amacıyla artırıldı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, vatandaşların bayram tatili süresince yoğun bulunacağı ülke genelindeki 350 AVM'de özel güvenlik personeline yönelik yerinde eğitim ve denetim faaliyeti yapılması planlandı.

Turizm sezonunun da başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullandığı İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de bulunan 6 havalimanındaki özel güvenlik hizmetleri ile personelinin denetlenmesi ve yerinde eğitim verilmesi için de ayrıca çalışma başlatıldı.

- 68 polis başmüfettişi sahada

Planlamalar doğrultusunda yurt genelindeki AVM'ler ile söz konusu havalimanlarında görevli özel güvenlik personelinin eğitimi ve denetlenmesi için 68 polis başmüfettişi görevlendirildi.

Polis başmüfettişlerinin yanı sıra il emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıyla özel güvenlik şube müdürlüklerinden eğitim ve denetim faaliyetlerini yerine getirmesi istendi.

Çalışmalar kapsamında polis başmüfettişleri ve özel güvenlik şube müdürlükleri personelince, 20 Mayıs itibarıyla plaka tanıma ile kamera sistemleri, özel güvenlik personel sayısının yeterliliği, görev alanı doğruluğu, kontrolsüz giriş, araç altı izleme, üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçiş gibi konularda denetim yapılarak yerinde uygulamalı eğitim veriliyor.

Eğitim ve denetim faaliyetleriyle özel güvelik hizmetlerinin kalitesi ile bu alanda görevli personelin yetki, görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

- Başkentteki denetim ve eğitim faaliyetleri

Eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında Ankara'daki AVM'ler ile Esenboğa Havalimanı'ndaki özel güvenlik hizmetleri de denetlendi, personele eğitim verildi.

Ankara'da bir AVM'de yapılan denetim ve eğitim faaliyetleri, AA ekibince görüntülendi.

AVM'ye gelen iki polis başmüfettişi, AVM'deki plaka tanıma ve kamera sistemleri, özel güvenlik personel sayısının yeterliliği, görev yapılan alanın doğruluğu, kontrolsüz giriş, araç altı izleme, üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçiş gibi özel güvenlik hizmetlerini yerinde inceledi.

Müfettişler, denetimlerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı eğitim vererek özel güvenlik personeline gösterdi.

- Bakan Soylu'nun talimatıyla harekete geçildi

Çalışmalar konusunda AA muhabirine bilgi veren Polis Başmüfettişi Tolga Koğ, Ramazan Bayramı'na az süre kaldığına dikkati çekerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak yurt genelindeki 350 AVM ve 4 ildeki 6 havalimanında polis başmüfettişlerince denetimler yapıldığını ve özel güvenlik personeline eğitim verildiğini söyledi.

İl genelinde bulunan 24 AVM'deki özel güvenlik hizmetlerini denetlemek üzere görevlendirildiklerini belirten Koğ, şunları kaydetti:

"Bu denetimlerin amacı, yaklaşan bayram öncesi bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın alışverişlerini ve sosyal aktivitelerini güven ve huzur ortamında yapmalarını sağlamak. Diğer bir amacımız ise kamu güvenliğini destekler mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerimizin görevlilerini yaparken kanun ve mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetlemektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
31 Mayıs 2019 12:00		 Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor
31 Mayıs 2019 11:58
İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi
31 Mayıs 2019 11:54		 Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu
31 Mayıs 2019 11:41		 Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
31 Mayıs 2019 11:30
Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
31 Mayıs 2019 11:09		 'Sigara içen ebeveynler çocuklarını tütün tüketicisi haline getiriyor'
31 Mayıs 2019 11:01
THY'den ABD yolcularına uyarı
31 Mayıs 2019 10:44		 TRT Çocuk'tan miniklere 'Nasreddin Hoca'lı bayram hediyesi
31 Mayıs 2019 10:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak12:00 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi11:58 - Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor11:54 - İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi11:50 - Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın11:47 - Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı11:41 - 'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu11:34 - Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneye 20 yıla kadar hapis istemi11:31 - Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler11:30 - Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
11:23 - 'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'11:22 - İcra müdür yardımcılığı sınav sonuç açıklandı11:18 - İBB tarafından boğaz köprüleri ile ilgili düzenleme kabul edildi11:15 - THY'den kabin memurlarını duygulandıran film11:12 - AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi11:09 - Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı11:05 - Yetim çocukların aylık alma şartları nelerdir?11:02 - 'Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer kanseri gelişiyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumiyet 3
tamiri imkansız 3
Taylor Swift 1
açın kapıyı 2
kuaför 2
29.05.2019 arsenal vs chelsea maçı 5
hayal kırıklığı 1
imamoğlu vatandaşa tokat attı 7
internet paylaşımı 1
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam