AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi
|31 Mayıs 2019 11:12
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Ülke genelinde alışveriş merkezleri (AVM) ile 4 ildeki havalimanlarında görevli özel güvenlik personelinin görev başında eğitimi ve denetlenmesi çalışmalarına Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve turizm sezonunun başlaması nedeniyle hız verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce alınan güvenlik tedbirleri, vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri amacıyla artırıldı.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca, vatandaşların bayram tatili süresince yoğun bulunacağı ülke genelindeki 350 AVM'de özel güvenlik personeline yönelik yerinde eğitim ve denetim faaliyeti yapılması planlandı.
Turizm sezonunun da başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullandığı İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de bulunan 6 havalimanındaki özel güvenlik hizmetleri ile personelinin denetlenmesi ve yerinde eğitim verilmesi için de ayrıca çalışma başlatıldı.
- 68 polis başmüfettişi sahada
Planlamalar doğrultusunda yurt genelindeki AVM'ler ile söz konusu havalimanlarında görevli özel güvenlik personelinin eğitimi ve denetlenmesi için 68 polis başmüfettişi görevlendirildi.
Polis başmüfettişlerinin yanı sıra il emniyet müdürlüklerine gönderilen yazıyla özel güvenlik şube müdürlüklerinden eğitim ve denetim faaliyetlerini yerine getirmesi istendi.
Çalışmalar kapsamında polis başmüfettişleri ve özel güvenlik şube müdürlükleri personelince, 20 Mayıs itibarıyla plaka tanıma ile kamera sistemleri, özel güvenlik personel sayısının yeterliliği, görev alanı doğruluğu, kontrolsüz giriş, araç altı izleme, üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçiş gibi konularda denetim yapılarak yerinde uygulamalı eğitim veriliyor.
Eğitim ve denetim faaliyetleriyle özel güvelik hizmetlerinin kalitesi ile bu alanda görevli personelin yetki, görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığının artırılması amaçlanıyor.
- Başkentteki denetim ve eğitim faaliyetleri
Eğitim ve denetim faaliyetleri kapsamında Ankara'daki AVM'ler ile Esenboğa Havalimanı'ndaki özel güvenlik hizmetleri de denetlendi, personele eğitim verildi.
Ankara'da bir AVM'de yapılan denetim ve eğitim faaliyetleri, AA ekibince görüntülendi.
AVM'ye gelen iki polis başmüfettişi, AVM'deki plaka tanıma ve kamera sistemleri, özel güvenlik personel sayısının yeterliliği, görev yapılan alanın doğruluğu, kontrolsüz giriş, araç altı izleme, üst arama dedektörü kullanımı ve X-ray cihazlarından geçiş gibi özel güvenlik hizmetlerini yerinde inceledi.
Müfettişler, denetimlerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı eğitim vererek özel güvenlik personeline gösterdi.
- Bakan Soylu'nun talimatıyla harekete geçildi
Çalışmalar konusunda AA muhabirine bilgi veren Polis Başmüfettişi Tolga Koğ, Ramazan Bayramı'na az süre kaldığına dikkati çekerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı olarak yurt genelindeki 350 AVM ve 4 ildeki 6 havalimanında polis başmüfettişlerince denetimler yapıldığını ve özel güvenlik personeline eğitim verildiğini söyledi.
İl genelinde bulunan 24 AVM'deki özel güvenlik hizmetlerini denetlemek üzere görevlendirildiklerini belirten Koğ, şunları kaydetti:
"Bu denetimlerin amacı, yaklaşan bayram öncesi bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın alışverişlerini ve sosyal aktivitelerini güven ve huzur ortamında yapmalarını sağlamak. Diğer bir amacımız ise kamu güvenliğini destekler mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerimizin görevlilerini yaparken kanun ve mevzuata uygun hareket edip etmediklerini denetlemektir."
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