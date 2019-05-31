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THY'den kabin memurlarını duygulandıran film

Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Kabin Memurları Günü için özel bir kısa film hazırladı.
 31 Mayıs 2019 11:15
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THY'den kabin memurlarını duygulandıran film

Film, bayrak taşıyıcı ile seyahat eden milyonlarca yolcunun, güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alıyor.

Lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamlayan ve gökyüzündeki kariyeri öncesinde Türk Hava Yolları'nın reklam setlerinde görev alan Tolga İçmez beş yıldır severek yaptığı kabin memurluğu ile eski deneyimini bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Türk Hava Yolları ile dünyanınn 124 ülkesine görev uçuşu gerçekleştiren 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılıyor. Sosyal paylaşım platformu Youtube'da da videolarını paylaşan Tolga İçmez daha önce "büyük göç" konulu bir çalışmaya da imza attı.

Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen, toplamda 5 gün süren çekimlerde Tolga İçmez'e 6 kabin memuru destek oldu. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleştirilen film izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Film ile ilgili yorumlarını dile getiren Tolga İçmez, "

Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha önce Türk Hava Yolları reklamlarını çeken ekipte çalışmıştım, bugün Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bana bu filmde destek olan tüm arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür eder ayrıca Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutlarım."

dedi.


Kabin memurlarını duygulandıran film
Anadolu Ajansı
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