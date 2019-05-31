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'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum
 31 Mayıs 2019 11:23
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'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açıklamalarda bulundu. Bakan Gül İnsan Hakları Eylem planı ile ilgili olarak, "Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

İşte Bakan Gül'ün AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamalardan satır başları:

Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak.

Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır.

İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz.

Gül: "Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır"

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İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

Öz güven içinde ve nerede bir ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız.

Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak.

YARGIYA GÜVENİ ARTTIRICI DÜZENLEMELER

FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus.

Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz.

2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ

Bu belge AK Parti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet Bakanlığının değil Türk milletinin, 82 milyonun belgesidir.

HAKİM VE SAVCILARA COĞRAFİ TEMİNAT

Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor.

KADRİ GÜRSEL'İN KELEPÇELİ GÖRÜNTÜSÜ

Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendisi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir bir şey değil.

Adalet Bakanı Gül: "Meclis tatile girmeden birinci yargı paketinin geleceğini düşünüyorum."
Memurlar.Net
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