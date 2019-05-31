1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler

Eskişehir'de ıspanak üretimi yapan çiftçiler, ürünlerini satacak pazar bulamayınca tarlalarını sürdü. Aralarında Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'ın da bulunduğu onlarca çiftçi, yaklaşık 400 dönüm ıspanak tarlasını sürerek büyük emekle büyüttükleri fakat ellerinde kalan ürünleri toprağa gömdü.
 31 Mayıs 2019 11:31
Yazdır
Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler

Marketlerdeki fiyatıyla adeta el yakan ıspanak, Eskişehirli çiftçileri bu yıl hüsrana uğrattı. Birçok markette 4-5 liraya satılan ıspanağı üretici satacak pazar bulamıyor. Durum böyle olunca da onlarca çiftçi, tarlalarını yeni sezona hazırlamakta kullandıkları traktörlerini bu defa ıspanakları toprağa gömmek için kullandı. Yaklaşık 400 dönüm ıspanak traktörler ile sürülerek toprağa karıştı.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, planlı üretim ve planlı pazar anlayışına geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ispanak başta olmak üzere kuru soğan gibi mahsullerin de üreticinin elinde kaldığını vurgulayan Buluşan, "Üretim sezonu başladı. Fazla üretim, tüketimin az olması, plansız bir üretim sistemiyle yapılan üretim, hava şartlarını da eklediğimizde bir anda mahsulün büyümesi ve pazarın olmaması en büyük sıkıntımız. Fiyatlara baktığımızda ıspanak pazarda 2-3 liradan satılmaya devam ediyor ama maalesef üretim alanlarında ıspanaklar kuru soğanda dahil olmak üzere buna benzer bütün ürünler üreticinin elinde kaldı diyebiliriz. Bir ay önce ıspanağın fiyatının uçuk rakamlarda olması, 5-10 lira arasında olması üretim yapılmaması gibi sıkıntılar doğurdu" dedi.

"Tarım Bakanlığımızın bir politikası olmalı"

İstanbul gibi büyük şehirlerde bile ürünlerine alıcı bulamadıklarını vurgulayan Başkan Buluşan, "Biz şu anda diyoruz ki plansız bir üretimimiz var, plansız bir pazarımız var. Tarım Bakanlığımızın bir politikası olmalı. En büyük sıkıntımız pazar bulamamak. Biz kendi imkanlarımızla bu ürünü İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'da komisyoncular tarafından satılıyor. Onlar da satamadıklarını, alıcı olmadığını ve müşteri olmadığını söylüyorlar. Bugün 1 liraya ıspanaklar satılamadı. Maliyet, masraf açısından baktığımız zaman ıspanağın dönümünün maliyeti bin lira. Şu anda 1 lirayı bırakın 50 kuruşa alabilecek imkanımız yok. Çünkü bir taraftan sürme bir taraftan da maliyetlerin altında kalınıyor" diye konuştu.

"Tarlada zor duruyoruz"

Son olarak üreticilerin tarlada zor durduğunu belirten Başkan Buluşan şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde bizim genel başkanımız üreticiyi tarlada zor tutuyoruz dedi. Hakikaten tarlada zor duruyoruz. Üreticinin tarladan çıkmaması için bir an evvel planlı üretim ve planlı pazara geçmeliyiz. Biz kendi başımıza ıspanak ekmemeliyiz. Yani bilinçsiz ve pazarsız bir ıspanak ekimi yapmamalıyız. Şu anda benim süreceğim alan 10 dönüm ama aşağı yukarı 15 gündür Sakintepe bölgemizde 300-400 dönüm ıspanak sürüldü. Bunun hemen arkasından marul cinsleri geliyor. Onlarında şuanda fiyatının yüzde 30-40 düştüğü söyleniyor. Yüzde 30-40 düştü denilen ürün bizde yüzde 100 düşüyor."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mastercard'ın Türkiye'deki Masterpass hizmeti devam ediyor
30 Mayıs 2019 13:45		 Savunma şirketleri 'en büyükler' arasında
29 Mayıs 2019 13:05
Devlet desteğiyle kurulan kooperatif yılda 600 ton süt üretiyor
28 Mayıs 2019 13:45		 Elektrik mühendisi, serasında 'Çuval'la para kazanıyor
25 Mayıs 2019 10:52
1.2 milyon üniversiteliye yaz işi
24 Mayıs 2019 08:30		 Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak
21 Mayıs 2019 10:58
İnşaat maliyet endeksi aylık bazda arttı
21 Mayıs 2019 10:08		 Sebze ramazanda mutfakları ferahlattı
21 Mayıs 2019 07:10
Van Gölü kıyısında termal su kaynağı bulundu
19 Mayıs 2019 09:40		 Ordu'da fındık fiyatı 16 liraya yükseldi
15 Mayıs 2019 17:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:06 - Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak12:05 - Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak12:00 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi11:58 - Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor11:54 - İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi11:50 - Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın11:47 - Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı11:41 - 'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu11:34 - Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneye 20 yıla kadar hapis istemi11:31 - Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler
11:30 - Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı11:23 - 'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'11:22 - İcra müdür yardımcılığı sınav sonuç açıklandı11:18 - İBB tarafından boğaz köprüleri ile ilgili düzenleme kabul edildi11:15 - THY'den kabin memurlarını duygulandıran film11:12 - AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi11:09 - Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı11:05 - Yetim çocukların aylık alma şartları nelerdir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eşini aldatmayan erkek 7
çiçeğimle şekerimi geri verin 2
sayılı gün çabuk geçer 3
internet paylaşımı 1
allah söyletti 4
bayram tatili 6
Şemsi Tebrizi 1
29.05.2019 arsenal vs chelsea maçı 5
Diriliş Ertuğrul 1
kawhi leonard 2
SON İLANLAR
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam