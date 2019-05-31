Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı
|31 Mayıs 2019 11:47
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Sağlık Çalışanları İçin Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Kullanıma Açıldı
Sağlık Bakanlığı tarafından portal web ve mobil uygulama olarak geliştirilen EKİP kullanıma açıldı.
Sağlık çalışanları bu portal üzerinden;
Özlük Bilgileri Görüntüleme,
Kadro Yeri Bilgileri
Unvan, Branş Bilgileri
Eğitim Bilgileri
Zimmet Bilgileri
Kurum İçi Eğitimler
Hizmet Puanı
Sendika Üyelik Bilgileri
İzin Bilgileri
Askerlik Bilgileri
Yanlış veya Eksik Bilgileri Düzenleme,
Metin, Fotoğraf ya da Video Halinde İleti Paylaşımı,
Mesajlaşma,
Unvan veya Görevler Bazında Yapılan Duyurulara Ulaşma,
Sesli Görüntülü Görüşme,
Konferans Tanımlama,
İnteraktif Eğitim,
Konu bazlı grup oluşturma ve gruplar üzerinden etkinlik duyurusu yapma gibi birçok işlem yapılabiliyor.
https://ekipportal.saglik.gov.tr adresinden giriş yapabilirsiniz.
Kaynak: https://ckys.saglik.gov.tr/ckysyardimURL/ckysduyuru.htm
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