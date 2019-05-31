1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın: Lastiğin basıncının önerilen ayarda olması uzun yolda yakıt tüketimini yüzde 5-10 arasında etkiliyor... Araç, saatte 95 kilometre yerine 115 kilometre hızda kullanıldığında yüzde 15 daha fazla yakıt tüketir... Motor yüksek devirde kullanılmamalı ve motor devrine uygun vites kullanılmalı...Sürüş esnasında camlar kapalı olmalı veya hava değişimini sağlayacak kadar açılmalı. Aracın deposu aşırı doldurulmamalı
 31 Mayıs 2019 11:50
Yazdır
Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın

- Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, bayram tatili boyunca 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını öngördüklerini belirterek, "Alınacak basit önlemler ve araç kullanma alışkanlıklarını değiştirerek akaryakıt giderini yüzde 15 azaltmak mümkün." dedi.

Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yol hazırlıklarının başladığını, bu akşamdan itibaren tatil süresince 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını beklediklerini kaydederek, tatile ya da aile ziyaretine gideceklerin bütçe hesabı da yaptığını bildirdi.

Özellikle akaryakıt ücretlerinin artan petrol fiyatlarına paralel yükselmesinin ulaşım maliyetini de yukarı çektiğini dile getiren Kalsın, alınacak basit önlemler ve araç kullanma alışkanlıklarını değiştirerek akaryakıt giderini yüzde 15 azaltmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Kalsın, ulaştırma alanında son dönemde verimlilik çalışmalarına odaklanıldığını belirterek, çok basit önlemlerle ülkenin yılda milyarlarca lira tasarruf edebileceğinin altını çizdi.

Murat Kalsın, "Söylediğim gibi tatil boyunca 15 milyon aracın yola çıkmasını öngörüyoruz. Basit önlemlerle araç başı 50 liralık bir tasarruf sağlamak bile ülke ekonomisi için 750 milyon liralık değer anlamına geliyor." diye konuştu.

- Saatte 95 kilometre hızı geçmeyin

Kalsın, uzun yol seyahatlerinde yakıt tasarrufu için alınacak önlemlere değinerek, aracın yakıt verimliliğinde lastiğin önemli bir fonksiyon olduğunu, yakıt tüketimini yüzde 5-10 arasında etkilediğini söyledi.

Aracın lastik basıncının kullanım kılavuzunda önerilen ayarda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kalsın, şu önerilerde bulundu:

"Yeterince şişmemiş lastikler yakıt giderini artırır. Araç, saatte 95 kilometre yerine 115 kilometre hızda kullanıldığında yüzde 15 daha fazla yakıt tüketir. Motor yüksek devirde kullanılmamalı ve motor devrine uygun vites kullanılmalı. Kalkışlarda, sürüş sırasında ve vites değiştirirken ani gaz verilmemeli. Radyal lastik kullanılmalı. Bu lastikler şehir içinde ve özellikle otoyolda yakıt tasarrufu sağlar ve daha uzun ömürlüdür."

- "Camları kapalı tutun, depoyu aşırı doldurmayın"

Kalsın, sürüş esnasında camların kapalı olması veya hava değişimini sağlayacak kadar açılması gerektiğini belirterek, bunun da önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayacağını bildirdi.

Araçta üretici firmanın önerdiği yakıtın kullanılması ve deponun aşırı doldurulmaması gerektiğini aktaran Kalsın, bu durumun yakıt sızıntılarına ve buharlaşma kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Kalsın, araçta mevsimine uygun motor yağı kullanılmasının ve motor yağı değişimi sırasında yağ filtresinin de değişmesi gerektiğinin unutulmaması uyarısında bulunarak, bu durumun hem yakıt tasarrufu hem de motorun ömrü açısından önemli olduğunu kaydetti.

Aracınızın periyodik bakım ve ayarlarının zamanında yaptırılması gerektiğini dile getiren Kalsın, "Uygun şekilde bakımı yapılmazsa araçtaki mekanik sistemlerin hemen hemen hepsi yakıt tüketimini artırır. Aracın egzoz gazı ölçümlerini periyodik olarak yaptırın. Motor hava filtresini belirli periyotlarda temizleyin ya da değiştirin." diye konuştu.

- İstanbul-Antalya arasında 100 liralık tasarruf

Kalsın, İstanbul'dan çıkıp Antalya'ya gidecek ve tatil sonrasında evine dönecek bir otomobilin yaklaşık bin 400 kilometre yol kat edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tatilde de ortalama 150 kilometrelik bir mesafenin gidileceğini hesaba katarsak bu rakam bin 550 kilometreye çıkıyor. Orta sınıf bir araç 700 kilometrede yaklaşık 45-50 litre yakıt tüketiyor. Yani tüm yolculuk boyunca yaklaşık 100 litre akaryakıt harcayacak. Benzinli bir otomobilin yakıtı için ödenecek ücret 700 TL'ye ulaşıyor. Oysa 95 kilometrenin üzerine çıkmadan, radyal lastik kullanarak yüzde 15 tasarruf etmek mümkün, bu da 100 TL'lik bir tasarruf anlamına geliyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
31 Mayıs 2019 12:00		 Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor
31 Mayıs 2019 11:58
İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi
31 Mayıs 2019 11:54		 'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu
31 Mayıs 2019 11:41
Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
31 Mayıs 2019 11:30		 AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi
31 Mayıs 2019 11:12
Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
31 Mayıs 2019 11:09		 'Sigara içen ebeveynler çocuklarını tütün tüketicisi haline getiriyor'
31 Mayıs 2019 11:01
THY'den ABD yolcularına uyarı
31 Mayıs 2019 10:44		 TRT Çocuk'tan miniklere 'Nasreddin Hoca'lı bayram hediyesi
31 Mayıs 2019 10:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak12:00 - Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi11:58 - Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor11:54 - İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi11:50 - Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın11:47 - Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı11:41 - 'Borcum' var dedi, ölmek için arabayla duvara vurdu11:34 - Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneye 20 yıla kadar hapis istemi11:31 - Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler11:30 - Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı
11:23 - 'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'11:22 - İcra müdür yardımcılığı sınav sonuç açıklandı11:18 - İBB tarafından boğaz köprüleri ile ilgili düzenleme kabul edildi11:15 - THY'den kabin memurlarını duygulandıran film11:12 - AVM ve havalimanlarındaki özel güvenlik görevlilerine bayram denetimi11:09 - Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı11:05 - Yetim çocukların aylık alma şartları nelerdir?11:02 - 'Sigara içen 5 kişiden birinde akciğer kanseri gelişiyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
Dedemizden kaldı dediler, Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
becayiş isteği 1
Neyi seversen,o olursun 4
pazar sabahı erken kalkmak 3
herkes her şeyin farkında kimse hiç bir şeyi yanlışlıkla yapmadı 4
2019 nba finalleri 3
yeşil pasaport 3
Samsun gençlik festivali 2
türbanlı gelinini daha çok seven kaynana 7
sokak röportajlarında kavga çıkması 5
fetöye karşıyım deyip fetöcüleri alkışlamak 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam