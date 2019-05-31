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İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünün, "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında İstanbul'da, drone ile trafik uygulaması yapıldı
 31 Mayıs 2019 11:54
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İstanbul'da 'drone'lu bayram trafiği denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünün, "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" kapsamında drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs ve 9 Haziran tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılacak olan, helikopter destekli şehirlerarası yollarda drone denetimi ve trafik uygulaması Çamlıca gişelerinde başladı.

Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.

Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren ve emniyet şeridi kullanan sürücülerin tespiti yapıldı.
Anadolu Ajansı
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