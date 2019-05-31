Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
"Terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 6 yıl 3 ay, diğeri 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
|31 Mayıs 2019 12:00
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Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hamza Karakurt ile Mine Ö. katıldı.
Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Karakurt'a 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mine Ö'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
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