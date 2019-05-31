Hukuk mesleklerine giriş sınavı, şuan okuyanları kapsayacak mı?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk mesleklerine giriş sınavının şuan okumakta olanları kapsamayacağını açıkladı.
|31 Mayıs 2019 12:12
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde gündeme gelen "Hukuk mesleklerine giriş sınavı" için şu açıklamayı yaptı:
- (Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek.
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