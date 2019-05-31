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Hukuk mesleklerine giriş sınavı, şuan okuyanları kapsayacak mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukuk mesleklerine giriş sınavının şuan okumakta olanları kapsamayacağını açıkladı.
 31 Mayıs 2019 12:12
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Hukuk mesleklerine giriş sınavı, şuan okuyanları kapsayacak mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde gündeme gelen "Hukuk mesleklerine giriş sınavı" için şu açıklamayı yaptı:

- (Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek.

Memurlar.Net
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