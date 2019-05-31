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Erkek avukat, tepki için 'etek' giydi

Avukat İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki etek skandalını protesto etmek için etek giyerek sosyal medya hesabında paylaştı.
 31 Mayıs 2019 12:17
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Erkek avukat, tepki için 'etek' giydi

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.

Avukat İbrahim Karslı, bu duruma etek giyerek tepki gösterdi.

"PROTESTO EDİYORUM, ETEKLE DEĞİL ETİKLE"

CHP'li Avukat Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." notunu düştü.

Avukat Karslı, CHP'nin eski Darıca Meclis üyeliği görevini yürütmüştü

Memurlar.Net
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