Adalet Bakanı da itiraz etti
|31 Mayıs 2019 12:24
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Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada hakkında hapis cezası verilen Kadri Gürsel, İstinaf Mahkemesi'nin cezayı onaylamasının ardından önceki gün yeniden hapse girmişti. Akşam saatlerinde ise denetimli serbestlik işlemlerinin ardından cezaevine konan Kadri Gürsel için tahliye kararı verilmişti.
Ancak, bu süreçte bir fotoğraf büyük tartışma yaratmıştı.
Çağlayan Adliyesi'ne kendisi giden Kadri Gürsel, işlemlerinin ardından cezaevine götürülmüştü. Gürsel'e adliyenin önünde polisler tarafından kelepçe takılmıştı.
Adliyeye kendisi giden Kadri Gürsel'e kelepçe takılması büyük tepki çekmişti.
"KABUL EDİLEMEZ"
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, o fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gül, Kadri Gürsel'in kelepçeli görüntüsünün kabul edilemez olduğunu belirtti.
Gül, "Kanunda, kaçma vs. konularıyla ilgili kolluğun bir kelepçe takmasıyla ilgili düzenleme söz konusu. Ama şimdi kişi kendisi gelmiş. Daha önce yatmış, etmiş. Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendi gelmiş... O görüntü gerçekten çok kabul edilir bir şey değil" diye ifade etti.
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