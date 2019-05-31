Çeyrek altın ne kadar?
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.636,00 lira oldu
|31 Mayıs 2019 12:44
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 245,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.636,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|244,00
|244,20
|245,00
|245,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.608,00
|1.629,00
|1.615,00
|1.636,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|222,50
|226,50
|223,00
|227,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.571,00
|1.591,00
|1.578,00
|1.598,00
|Yarım Ziynet
|786,00
|796,00
|789,00
|799,00
|Çeyrek Ziynet
|393,00
|398,00
|394,00
|399,00
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak
31 Mayıs 2019 12:06
|Bunları yapın, tatilde yakıt masrafınız %15 azalsın
31 Mayıs 2019 11:50
|'Bilet fiyatlarına tavan fiyat getirilmeli'
31 Mayıs 2019 10:56
|Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
31 Mayıs 2019 10:45
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
31 Mayıs 2019 10:23
|Merkez Bankası: Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor
31 Mayıs 2019 10:20
|Borsa güne düşüşle başladı
31 Mayıs 2019 10:16
|Ekonominin, yılın ilk çeyreğindeki küçülme rakamı belli oldu
31 Mayıs 2019 10:06
|'Ölçü aletlerinin muayeneleri TSE'ye devredilecek'
31 Mayıs 2019 09:58
|Güne başlarken döviz fiyatları
31 Mayıs 2019 09:34