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Polisler, bu bayram da çalışacak

Ramazan bayramı dolaysıyla 9 günlük idari getirilmiş olmasına rağmen polisler bu bayramda da çalışacak
 01 Haziran 2019 00:03
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Polisler, bu bayram da çalışacak

Devlet memurları Ramazan Bayramı münasebetiyle 9 gün idari izinli sayılacak.

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.

Tüm bayramlarda olduğu gibi devlet memurları bu kararı büyük sevinçle karşıladı. Çünkü, ailesi ve sevdikleri ile daha çok vakit geçirecek ve daha çok dinlenecekler. Ancak, durum polisler için hiç te öyle değil, Polis, bayram ve resmi tatil demeden ve hiçbir farklı ücretlendirmeye tabi olmadan ya da dinlenme süresi daha sonra dahi kullandırılmadan çalışmaya devam edecek. Polislerin ve ailelerinin dinlenmeye, huzur ve güvene ihtiyacı olduğu düşünülmelidir.

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.

Hafta sonu, dini bayramlar, yılbaşı ve diğer özel günlerde hatta resmi tatillerde dahi görev yapan polis memurlarına, bu günleri dinlenerek değil, tam tersine normal zamanlardan daha yoğun çalışarak geçirmesine karşın herhangi bir farklı ya da fazla çalışma ücreti ya da dinlenme süresinin verilmesi gerekmektedir.

Anayasanın 50/3 maddesi uyarınca dinlenme çalışanların hakkıdır ve ücretli hafta tatili, bayram tatili ile yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir, ancak bu durum polisleri kapsamamaktadır.

Mesai mefhumu gözetmeden çalışan emniyet personeli ,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Anayasanın Eşitlik ilkesine istinaden, moral ve motivasyonun devamı açısından diğer devlet memurlarının resmi tatillerden faydalandığı gün kadarı ile bu sürenin aynı yıl içinde varolan senelik izinlere aktarılmasını talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

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