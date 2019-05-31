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Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira

Tokat'ta kirazı ile ünlü Kemalpaşa köyünde tarlada 7 liradan komisyonculara satılan kiraz markette 12,5 liradan alıcı buluyor
 31 Mayıs 2019 13:10
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Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira

Tokat'ta kiraz üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazara sahip olan Kemalpaşa köyünde erken kiraz hasadı başladı. Yüzde 90'a yakın kısmında meyvecilik yapılan köyde parlak kırmızı rengi, iri tane yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle Kemalpaşa kirazı tercih ediliyor. Cinsine göre tarlada 7 lira arasında satılan kiraz marketlerde ise 12,5 liradan alıcı buluyor. Köyde uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Kadir Sayhan, tarlada sabah saatlerinden akşama kadar ailesi ve işçilerle birlikte kiraz topluyor. Sayhan, tarlada kiraz fiyatlarının 5-8 lira arasında satıldığını ifade ederek, "Marketlerde fiyatlar daha farklı, bizden daha fazla kazanıyorlar. Markette 10 lira ile 15 lira arasında satılıyor. Bu durumdan bizler şikayetçiyiz. İlaç, mazot, işçilik masrafları nedeniyle cepten harcıyoruz. Her sene para kazanacağız diye bekliyoruz ama umudumuz yok bu işlerden. Direkt üreticiye satma durumumuz olmuyor. Üretim fazla olduğu için komisyonculardan alıyorlar" dedi.

Raviye Sayhan da emeklerinin karşılığını alamadıklarından yakındı. Gazi Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesinde okuyan ve tatilde ailesine yardımcı olmak için kiraz toplayan Burak Sayhan ise önceki yıllara göre kirazda verimin düşük olduğunu belirterek, "Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Verim düşük olduğu için çiftçi yine aynı durumda. Gübre mazot fiyatları gittikçe artıyor. Bu da ister istemez çiftçiyi zor duruma düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kiraz geçtiğimiz yıl tarladan 3 liraya markette 9 liraya satılıyordu.

İhlas Haber Ajansı
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