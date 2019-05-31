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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 558,99 puan azalarak 89.452,63 puana indi
 31 Mayıs 2019 13:37
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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,62 azalışla 89.452,63 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 558,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,86 ile gıda içecek oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle 89.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, PCE deflatör ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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