Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|31 Mayıs 2019 13:42
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Havanın diğer bölgelerde az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
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