1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vikipedi'ye erişim engeli ivedilikle kaldırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Eğer yargı reformunda, ifade özgürlüğünün korunmasında iddia ettikleri gibi samimilerse, en başta Vikipedi'nin tamamına yönelik 2 yılı aşkın bir süredir devam eden erişim engellemesi ivedilikle kaldırılmalıdır
 31 Mayıs 2019 13:46
Yazdır
Vikipedi'ye erişim engeli ivedilikle kaldırılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Eğer yargı reformunda, ifade özgürlüğünün korunmasında iddia ettikleri gibi samimilerse, en başta Vikipedi'nin tamamına yönelik 2 yılı aşkın bir süredir devam eden erişim engellemesi ivedilikle kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Adıgüzel, yaptığı yazılı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın internet erişim engelleme usullerinin gözden geçirileceği söylediğini anımsattı.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının 2 yılı aşkın bir süredir Vikipedi'deki milyonlarca içeriğe erişim sağlayamadığını belirten Adıgüzel, 5651 sayılı Kanun'da 2014 yılı itibariyle site bazlı değil URL, yani sayfa temelli engelleme yapılabilmesine olanak sağlayan bir düzenlemenin mevcut olduğuna işaret etti.

Vikipedi'ye yönelik erişim engellemesine gerekçe olarak sunulan içeriklere yönelik URL'ye erişim engelleme prosedürü yerine getirilebilecekken, bir mahkeme kararı ile sitenin tamamına erişimin engellendiğini aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Vikipedi'ye yönelik 29 Nisan 2017'den beri devam eden bu topyekün erişim engeli ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğu kadar, vatandaşların bilgiye erişim hakkını da açıkça gasp etmektedir. Kaldı ki bu topyekun erişim engelleme kararını gerektirecek hukuki bir durum da söz konusu değildir. Eğer yargı reformunda, ifade özgürlüğünün korunmasında iddia ettikleri gibi samimilerse, en başta Vikipedi'nin tamamına yönelik 2 yılı aşkın bir süredir devam eden erişim engellemesi ivedilikle kaldırılmalıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediyenin borcunu bilbordlara astırdı
31 Mayıs 2019 12:53		 Adalet Bakanı da itiraz etti
31 Mayıs 2019 12:24
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
31 Mayıs 2019 12:05		 İBB tarafından boğaz köprüleri ile ilgili düzenleme kabul edildi
31 Mayıs 2019 11:18
Mansur Yavaş, sokak köpekleri için bir şey yapacak mı?
31 Mayıs 2019 11:01		 Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle iftar yaptı
31 Mayıs 2019 09:44
'Türkiye'deki vatandaşların yüzde 70'i hayatında bir kez AK Parti'ye oy verdi'
31 Mayıs 2019 08:07		 Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
31 Mayıs 2019 06:40
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
31 Mayıs 2019 02:02		 Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik
31 Mayıs 2019 02:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fatma barbarosoğlu 1
Mayıs ayı 2
sana mı soracağım 3
ankara'da havanın nihayet ısınması 4
pazar sabahı erken kalkmak 3
zamansız gitmek 3
tolga ciğerci 1
ben derim bayram haftası,o anlar mangal tahtası 1
susak 1
kawhi leonard 2
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam