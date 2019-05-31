CHP de avukatlara yeşil pasaport verilmesini istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu paketinde yer alan avukatlara yeşil pasaport konusu, CHP milletvekillerinin de gündeminde.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanı sıra CHP'nin hukukçu milletvekilleri, TBMM Başkanlığına çeşitli tarihlerde Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifleri sundu.

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erden Kılıç ve Murat Bakan, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Pasaport Kanunu'nda değişiklik teklifleriyle meslekte 10 yılını dolduran serbest avukatlara, hususi damgalı pasaport verilmesini istedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise baroya kayıtlı 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi sundu.

- "Gecikmiş hakkın iadesi"

Kanun teklifi sahiplerinden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'nde önemli konulardan birisinin de avukatlara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi olduğunu belirtti.

Kılıç, kendisinin de bu konuyla ilgili 3 Ağustos 2018'de TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduğunu söyledi.

Pasaport Kanunu'nda hususi damgalı (yeşil) pasaport alacakların belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bu madde ile yeşil pasaport alabilecekler, TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar olarak belirtilmiş, bunların yanında birinci, ikinci ve üçüncü kadrolarda bulunanlar veya kadrolar karşılık göstermek ya da emekli sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlileri de bu haktan yararlandırılmıştır." dedi.

Kılıç, geçen yıl yapılan değişiklikle eski bakanlar ve milletvekillerine sürekli diplomatik pasaport hakkı getirildiğini anımsatarak, kanun kapsamında bulunan hak sahiplerinin belirlenmesinde yaptıkları görevler, taşıdıkları vasıflar, kamu görevinin yanında hizmetin süresinin de esas alındığını kaydetti.

Kılıç, ancak demokrasilerin temel ilkeleri arasında sayılan yargı faaliyetinin kurucu unsuru olan ve hukuken "Avukatlık kamu hizmetidir ve serbest bir meslektir" ibaresiyle tanımlanan avukatlık mesleğinin kamu görevi kapsamı dışında tutulmasının hiçbir mantıklı gerekçesinin bulunmadığını ifade etti.

Avukatlık Kanunu'nun ilk maddesinde yer alan tanımdaki "Serbest bir meslektir." ibaresinin göz önüne alınıp "Kamu hizmetidir." ibaresinin görmezden gelinmesinin hukuken eksik bir değerlendirme olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları dile getirdi:

"Yargı, iddia, savunma ve karar olmak üzere üç ayaktan oluşan bir bütündür. Yargının diğer ayaklarından iddia makamını oluşturan cumhuriyet savcıları ile karar makamını temsil eden hakimlere tanınan hususi pasaport hakkının savunma makamı olan avukatları kapsamaması açıkça bir hak ihlalidir. Ayrıca kamu kurumlarında görevli avukatlar 10 yıllık bir dönemin sonunda yeşil pasaport alırken serbest çalışan avukatlara böyle bir olanağın verilmemesi büyük bir haksızlıktır."

Kılıç, teklifin komisyon gündemine alınarak TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kanunlaşmasının, üyesi olduğu meslek grubuna gecikmiş bir hakkın iadesi olacağını sözlerine ekledi.