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Belediye Başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

İşçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, toplantıda işten atıldığı iddia edilen işçileri telefonla arayarak kendi rızaları ile ayrıldıklarını basın mensupları önünde teyit ettirdi. Başkan Hürriyet ayrıca yaptıkları çalışmalar ile 1 milyona yakın tasarruf ettikerini söyledi
 31 Mayıs 2019 13:57
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Belediye Başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede işçilerin atılması iddialarını düzenlediği basın toplantısı ile cevaplandırdı. Toplantı sırasında atıldığı işçileri telefonla arayan Hürriyet, işçilerin kendi rızaları ile ayrılmak istediklerini söylediği anları basın mensupları ile paylaştı. Belediyeden 10 işçinin atıldığı haberlerinin doğru olmadığını dile getiren Hürriyet, 4 işçinin kendi istekleri ile işten ayrıldığını, bunların da 1 tanesinin zorunlu emeklilik ile ayrıldığını ifade etti.

Seçimlere sayılı günler kala belediyenin eski yönetimi tarafından çok sayıda işçi alımı gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Hürriyet, "2 kişi beni sinirlendirmişti, onlardan biri İnsan Kaynakları ve Temizlik İşleri Müdürümüzdü. Usulsüz atamaları tespit etmem ve şikayetlerin artması nedeniyle onları görevden aldım. Seçim başladığında Şubat-Mart ayında yaklaşık 15'ten fazla işçi alımı var. Seçime son 1 gün kala 29 kişi memur olmuş. Kıyım yapmak isteseydim bu 15 kişiyi işten çıkartırdım" dedi.

Eski belediye başkanları ve milletvekillerinin çok sayıda yakının belediyede işe alındığını tespit ettikerini anlatan Hürriyet, "Burayı akraba cennetine çevirmişler. İnsanlık bende kalsın diyerek isim açıklamamıştım ama daha sonrasında açıklamak durumunda kaldım. Siyasi sahiplerle seçim yatırımı olarak işe almak doğru değil. Hak var hukuk var. Giderayak yangından mal kaçırır gibi meclis üyesinin kızı işe neden alınır? Zaten yıllardır maşallah belediyeden meclis üyesi bir şekilde kazanmış. Belediye arpalık mı? Deneme süresi doldukları için işten çıkarttık. Yeterlilik noktasında da olumlu ben verim alamadığım personeli de tutmam. Ben gerçekten kıyım yapmak istesem, seçim döneminde çok sayıda memur yapılmış. Biri Nevzat Doğan'ın Emine Zeybek'in gelini, Emine hanımın niye bağırdığı da belli oluyor. Mehmet Akif Yılmaz'ın da yakını var. Ama şimdi ne olur da yakınlarımıza bir şey olur mu kaygısı yaşıyorlar. Ünal Köken'in kayınçosu, Mehmet Örgev'in şoförü. Bu isimler hala daha çalışıyorlar. Torpilli atamanın sonuçları bu" diye konuştu.

Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, "Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım" şeklinde konuştu.

Başkan Hürriyet konuşmasının devamında belediyede göreve geldiklerinden beri 1 milyonluk tasarruf ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak. Makam saltanatına son vermemiz lazım. 1,5 ayda 1 trilyonluk tasarruf yaptık. İstenirse olabiliyor, az parayla çok iş yapıyoruz. Çünkü milletin hakkı var."

İhlas Haber Ajansı
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