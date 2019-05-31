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Çocuk sesine hasret bayramı bekliyorlar

Konya'da 59 nüfuslu, en genç sakini 52 yaşında olan Oduncu Mahallesi'nde yaşayanlar, sokakların büyüklerini ziyarete gelen çocuklarla dolması için hasretle bayramı bekliyor
 31 Mayıs 2019 14:05
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Çocuk sesine hasret bayramı bekliyorlar

Konya'nın Hadim ilçesine 15 kilometre uzaklıkta, yüksek yaş ortalamasıyla dikkati çeken Oduncu Mahallesi'nde, sokakların çocuk sesleriyle dolması için bayram yolu gözleniyor.

Akdeniz kıyı şeridi ve Konya Ovası'na sınırı olan Toros Dağlarının eteklerinde kurulu, daha önce köy statüsündeki mahallede en genci 52 yaşında 59 kişi yaşıyor.

Başta ekonomik şartlar olmak üzere çeşitli nedenlerle göç veren mahallede, bayram günleri şehir merkezinde yaşayan çocuk ve torunların gelmesiyle nüfus yaklaşık 500'e çıkıyor.

Mahallenin en genci ise 52 yaşındaki muhtar Cengiz Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusun yaşlı olması dolayısıyla çocuk sesine, gençlere hasret kaldıklarını söyledi. Çocukları ve gençleri ancak bayramlarda, şenliklerde ve cenazelerde görebildiklerini anlatan Coşkun, şöyle devam etti:

"Kiminin çocukları, kiminin de torunları yıllar önce kente göçtü. Nüfusumuz şu anda 59. Ramazan olduğu için bir şekilde komşularımızla vakit geçiriyor, orucumuzu tutuyoruz. Çocuklarımız Allah izin verirse bayramda gelecek, biz de şenleneceğiz, bu yalnızlığı unutacağız. Bayramda burası şenlikli, çok güzel oluyor. Cıvıl cıvıl çocuklarımız, gençlerimiz geliyor. Bugünlerde sokaklarımızda hiç çocuk sesi duyamıyoruz ama 3-4 gün sonra buralarda çocuk sesinden durulmaz, çok güzel olur. Özledik tabii ki çocukların sesini. Çocuk olmayınca olmuyor."

Coşkun, köyün her hanesinde bayram hazırlıklarının yapıldığını, eski günlerdeki gibi kalabalık ve coşkulu bir bayram geçirmeyi istediklerini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden 69 yaşındaki Mustafa İmdari de yalnızlıktan şikayetçi olduklarını, sokakta oynayan ve şarkılar söyleyen çocuklara hasret kaldıklarını aktardı.

Geçmişte her günü bayram gibi yaşanan mahallede bugün kalabalığın, büyük sofraların çok önemli sayıldığını vurgulayan İmdari, "Eskiden burası 80 haneydi, şimdi 30 hane. 80 hanenin çoluk çocuğunu toplasan 300-500 kişi yaşıyorduk. Şimdi de dört gözle Ramazan Bayramı'nın şenliğini bekliyoruz. Köyün çoluk çocukla dolmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Baklavalar açıldı, şekerlikler doldu

Eski muhtar 90 yaşındaki Kamil Gedik ise mahallenin eski günlerini özlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bayramda en az 100 çocuk gelir, anne ve babaları da gelir. Mahallemiz cıvıl cıvıl olur, sokaklar insan dolar. Biz misafiri çok severiz. Burada yalnızız, misafir bize arkadaş olur, varlık olur köyde. Kimse olmayınca buraların bir anlamı yok. Burada 3-5 kişi vakit geçiriyoruz. Torunlarımız, çocuklarımız gelince seviniyoruz. Konu komşu hep birlikte toplanıyor, yemekler yiyoruz, çok güzel oluyor. Evde 2 nüfusuz, bayramlarda bu sayı 25-30 oluyor, mutlu oluyoruz."

Gedik, evlerde bayram hazırlıklarının tamamlandığına işaret ederek "Bayram ihtiyaçlarını tamamladık, şekerlikleri hazırladık. Çocuklarla beraber yiyeceğiz diye lokumlarımızı aldık. Baklavalarımızı da hazırladık. Bayramda çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplayınca bizim için bambaşka oluyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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