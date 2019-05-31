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Kolluk amirleri hukuk mezunlarından seçilecek

Kolluk amirlerinin hukuk mezunlarından seçilmesini de düşündüklerini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bu uygulama sayesinde özellikle soruşturma aşamalarının beklenilenden daha hızlı tamamlanabileceğini kaydetti.
 31 Mayıs 2019 14:16
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Kolluk amirleri hukuk mezunlarından seçilecek

Bakan Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kolluk amirlerinin hukuk mezunlarından seçilmesini de düşündüklerini belirten Gül, bu uygulama sayesinde özellikle soruşturma aşamalarının beklenilenden daha hızlı tamamlanabileceğini kaydetti.

Gül, "Kolluğun bir hukukçu perspektifiyle çalışacak olması çok önemli. İçişleri Bakanımızla bu konuda mutabık kaldık. Ceza yargılamalarında katkı sağlayacak hem de hukuk fakültesi mezunları çok geniş alanda imkanları olacak." dedi.

Anadolu Ajansı
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