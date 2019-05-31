1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar Şenel'in isminin verildiği Batıkent Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
 31 Mayıs 2019 14:33
Yazdır
Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar Şenel'in isminin verildiği Batıkent Gençlik Merkezi'ni açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, önemli bir amaç vesilesiyle bir arada olduklarını hatırlatarak, "Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılışıyla hunharlığa, vahşiliğe ve insafsızlığa karşı sevginin merhametin adaletin ve kötülüğe karşı dik duruşunun mesajını veriyoruz. Bu kardeşimin her anlamdaki örnek şahsiyeti, hem bir akademisyen hem bir sporcu hem de bir insan olarak rol model kişiliği bizleri onun adını ilelebet yaşatmaya sorumlu kıldı." dedi.

Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da tam bu misyona hizmet ederken bir caninin alçakça saldırısı sonucu şehit edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Bu insanlık dışı insanlığa sığmayan vahşi saldırı hepimizi, milletimizi, gençlerimizi ve akademi camiamızı çok derinden etkiledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayakta, snowbordda, basketbolda, buz pateninde ciddi başarıları da olan hem sporda hem bilimde önde olmasını istediğimiz gençlerimiz adına örnek bir kişilikti. Tüm yönleriyle pırlanta bir insanı maalesef 2 Ocak'ta kaybettik. Alçaklara, vahşi hisleriyle hareket edenlere, hunharca cinayete teşebbüs eden başta o kişi olmak üzere tüm dünyaya bir mesaj olarak Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'ni açarak Cerenlerin ölmeyeceğini, yeni Cerenlerin de var olmaya devam edeceğini haykırıyoruz."

"Onun temiz ismini, yüce değerlerini gençlerimiz burada ışık olarak anlayacak, algılayacak ve yaşatacaklar." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Değerli ailemize Ceren gibi bir ismi yetiştirdikleri ve bu aziz millete armağan ettikleri için teşekkür ediyorum. Ceren'in bıraktığı mirasa da millete olarak, toplum olarak, hep birlikte sahip çıkacağız. Çünkü iyilik ve kötülük her zaman mücadelesine devam ediyor. Hak batıl. Bu manada biz her zaman hakkın yanında, iyinin yanında, şefkatin, merhametin ve adaletin yanında yer alacağız. Gençlerimizi, bu konuda hassas, yanlışa karşı 'hayır' diyebilecek bilinçte ve karakterde yetiştireceğiz."

Törende bir konuşma Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da 2 Ocak 2019 tarihinde aile olarak çok büyük bir acı yaşadıkların söyledi.

Bu acıyı ailesinin yanı sıra ülkenin topyekün yaşadığını dile getiren baba Damar, şunları ifade etti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sayın Bakanımız, tüm devlet yetkilileri, vatandaşların tamamı bu elim olayı kınadı. Bizlerin yanında oldu. Yaramıza merhem olmaya çalıştılar. Acıyı yaşamak insani bir duygu, ancak bu olayı kabul etmek mümkün değil. Çünkü bir evladı kaybettik. Her evlat anne ve baba için çok kıymetli ve değerlidir."

Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılış törenine Kasapoğlu ve baba Damar'ın yanı sıra 26 yaşında hayatını kaybeden Şenel'in eşi Levent Şenel ve annesi Feyzen Damar ile birlikte Çankaya Üniversitesi yetkilileri katıldı.

Açılışın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve aile üyeleri merhumun sergilenen eşyaları önünde kısa bir sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'nin spor salonunda miniklerle de bir araya gelerek onlarla fotoğraf çektirdi. Tören bitiminde de merkez önünde toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz
31 Mayıs 2019 15:24		 Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu
31 Mayıs 2019 14:57
Bayram tatilinde hava nasıl olacak
31 Mayıs 2019 14:29		 Minare tamiri ile ekmeğini kazanan aile
31 Mayıs 2019 14:22
Çocuk sesine hasret bayramı bekliyorlar
31 Mayıs 2019 14:05		 İstanbul'da 4 kütüphane bayramda 24 saat açık
31 Mayıs 2019 13:50
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
31 Mayıs 2019 13:42		 Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira
31 Mayıs 2019 13:10
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
31 Mayıs 2019 07:16		 Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek- Haritalı
31 Mayıs 2019 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - FETÖ'nün 'Samsun bölge arama tarama mesulü'nün eşine ev hapsi15:35 - YÖK, Giresun Üniversitesi Rektör Adaylığı için başvuru alacak15:33 - Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü15:30 - Giresun Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu15:24 - İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz15:22 - Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı15:16 - Okul yolunda hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı15:11 - Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı15:08 - Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini15:04 - Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, CHP ile birlik içindeyiz
14:57 - Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu14:52 - Hava yolu yolcularına seyahat uyarıları14:43 - Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelle ilgili davada tutukluluğa devam14:38 - Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz14:33 - Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı14:29 - Bayram tatilinde hava nasıl olacak14:22 - Minare tamiri ile ekmeğini kazanan aile14:16 - Kolluk amirleri hukuk mezunlarından seçilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayal kırıklığı 2
sokak röportajlarında kavga çıkması 5
ezcümle 3
Paranormal 2
vergi dilimi 7
edho 1
Sezen Aksu 2
Büyükanneler ile gezintiye çıkmak 2
kuaför 2
çiçeğimle şekerimi geri verin 2
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam