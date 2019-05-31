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Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirecek İstanbullulara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak, "İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Buraya da bekliyoruz" dedi
 31 Mayıs 2019 14:38
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Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Sultanahmet Camii'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayramda memleketlerine gidecek İstanbullulara da uyarılarda bulunan Yıldırım, "Benim bütün hemşehrilerime söyleyeceğim şey şudur. İyide dinlenmiş olarak, trafik kurallarına uyarak, aşırı hız yapmadan seyahatinizi yapın. Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Biz sizin sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı önemsiyoruz. İstanbul'dan gittikten sonra burayı da unutmayın. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Buraya da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bayramın ilk gününü İstanbul'da geçireceğini, ardından Anadolu'da programları olacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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