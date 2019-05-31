Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelle ilgili davada tutukluluğa devam
|31 Mayıs 2019 14:43
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FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu sanık otel işletmecisi K.E. ve tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışan Z.E. ile A.K. hazır bulundu.
Sanık K.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, otelde Adil Öksüz'ün katıldığı gizli bir toplantının yapılmadığını ileri sürdü.
FETÖ üyesi olmadığını savunan K.E, "Ben Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Tanık beyanları gerçek değildir. Oteldeki kameraların fişlerinin çekilmesi yönünde bir talimatım olmadı. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Z.E. de otelde örgütsel bir toplantıya tanıklık etmediğini ve FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürdü.
Sanık O.K. ve A.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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