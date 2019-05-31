Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, CHP ile birlik içindeyiz
|31 Mayıs 2019 15:04
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Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, partisinin yöneticileri ve üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Öz, Yassıada ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yassıada'nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu kaydeden Öz, İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı diye konuştu.
İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde
CHP'yi destekleyeceklerini belirten Vecdet Öz, Adalet Partililer; adalete inanır,
adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin
dönüm noktasıdır. Türkiye'nin kader günüdür. Bu bir belediye başkanlığı seçimi
değildir. Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir.
Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için
CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz dedi.
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