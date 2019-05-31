1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı

Bursa'da kovalamaca sırasında ekip aracının yayalara çarpması sonucu biri polis 5 kişi yaralandı
 31 Mayıs 2019 15:11
Yazdır
Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı

Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının yayalara çarpması sonucu biri polis 5 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekip, 16 AC 2587 plakalı otomobille trafikte seyreden ve hakkında şikayet olan A.A'ya "Dur" ihtarında bulundu.

İkaza uymayıp kaçan şüpheli ile polisler arasında kovalamaca başladı.

Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde kontrolden çıkan polis aracı, kaldırımdaki yayalara ve kahvehanenin duvarına çarptı. A.A. ise kaçışını sürdürdü.

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan biri polis 5 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- Otomobil uzaktan erişimle kilitlendi

Kaçan şüphelinin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirleyen polis, aracı kiralayan firmayla irtibata geçti.

Otomobili uydu üzerinden takibe alan ekipler, aracın Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bankanın önünde durduğunu tespit etti.

Firma yetkililerinin, uzaktan erişimle kilitlediği otomobili hareket ettirmeye çalışan A.A, Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Araçta arama yapan ekipler, tabanca ile uyuşturucu ele geçirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü
31 Mayıs 2019 15:33		 Okul yolunda hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
31 Mayıs 2019 15:16
5 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada 3 doktora beraat
31 Mayıs 2019 13:44		 Lisede ders sırasında yangın çıktı
31 Mayıs 2019 12:48
Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneye 20 yıla kadar hapis istemi
31 Mayıs 2019 11:34		 'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'
31 Mayıs 2019 11:23
Dışarı çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı
31 Mayıs 2019 10:55		 2018'de her beş kişiden biri soruşturuldu
31 Mayıs 2019 09:47
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
31 Mayıs 2019 09:35		 Ölüm tehlikesi geçiren 11 yaşındaki çocuk saçları kesilerek kurtarıldı
31 Mayıs 2019 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - FETÖ'nün 'Samsun bölge arama tarama mesulü'nün eşine ev hapsi15:35 - YÖK, Giresun Üniversitesi Rektör Adaylığı için başvuru alacak15:33 - Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü15:30 - Giresun Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu15:24 - İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz15:22 - Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı15:16 - Okul yolunda hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı15:11 - Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı15:08 - Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini15:04 - Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, CHP ile birlik içindeyiz
14:57 - Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu14:52 - Hava yolu yolcularına seyahat uyarıları14:43 - Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelle ilgili davada tutukluluğa devam14:38 - Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz14:33 - Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı14:29 - Bayram tatilinde hava nasıl olacak14:22 - Minare tamiri ile ekmeğini kazanan aile14:16 - Kolluk amirleri hukuk mezunlarından seçilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net editörleri 2
gerçeği gözden kaçırmak 2
kurban olduğum allah verdikçe veriyor 6
türbanlı gelinini daha çok seven kaynana 7
imamoğlu'na densizlik yapan esnafın ibb çalışanı çıkması 2
Şemsi Tebrizi 1
bizim zamanımızda 1
ismail köybaşı 2
Samsun gençlik festivali 2
zamansız gelmek 5
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam