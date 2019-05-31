Okul yolunda hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
|31 Mayıs 2019 15:16
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Aysel öğretmenin cenazesinde 5 yaşındaki Uygar ve 7 yaşındaki Barkan adlı oğulları da babaları ile birlikte saf tutarak, cenaze namazı kıldılar.
Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi Mevlana İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Aysel Akın (37) adlı öğretmen okulun önünde indiği minibüsün arkasından dolanarak yola çıkmış, bu esnada diğer yönden gelen başka bir minibüs genç öğretmene çarparak ağır yaralamıştı. Aysel öğretmen kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde ise hayata gözlerini yummuştu. Aysel Akın için bugün Cuma namazını müteakiben Yalova Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Taziyeleri ölen öğretmenin kendisi gibi öğretmen olan eşi Hasan Akın ve kardeşi Serkan Kara kabul etti. Bu esnada Aysel Akın'ın annesi Neslihan Kara ve yakınları da tabuta sarılarak gözyaşı döktüler.
Cenazeye ölen öğretmenin çocukları Uygar ve Barkan Akın da katıldılar. Annelerinin tabutu başında el açıp dua eden minikler annelerinin cenaze namazında da babası ve yakınları ile saf tutup namaz kıldılar. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ın da hazır bulunduğu cenaze namazı sonrasında omuzlara alınan Aysel öğretmenin naaşı dualar eşliğinde götürüldüğü Yalova Şehir Mezarlığında toprağa verildi.Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı
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