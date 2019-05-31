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Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı

FETÖ'nün ÖSYM'deki yapılanmasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada bilirkişi raporunu hazırlayan ekipte görev alan tanık S.Ç, çalışmalar neticesinde 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularının sızdırıldığını anlattı
 31 Mayıs 2019 15:22
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Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezindeki (ÖSYM) yapılanmasına ilişkin 10 kişinin yargılandığı davaya tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıklara söz verdi.

Soruşturma aşamasında davanın bilirkişi raporunu hazırlayan ekipte görev alan tanık S.Ç, Bakanlar Kurulu onayıyla, savcı ve emniyet yetkilileri nezaretinde ÖSYM'nin bilgisayarlarından imaj alındığını ve veriler üzerinden çalışma yaptığını anlattı.

O dönemki ÖSYM yönetiminin sınav havuzuna ulaşabilme sistemini kişilere göre kurguladığını ve personele güven esasına göre ayarladığını belirten S.Ç, "Kırmızı alana, yani soru havuzunun olduğu kısma, otomasyon yapılabilirdi. Sisteme girip yönetebilecek kişiler vardı, ancak onları denetleyecek bir mekanizma yoktu." ifadelerini kullandı.

Dijital verileri incelediklerinde sistemde açıklık tespit ettiklerini ve çalışmalar neticesinde 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarındaki sınav sorularının sızdırıldığı sonucuna vardıklarını ifade eden S.Ç, "Sorular matbaaya gitmeden önce içeriden sunucuya giren birileri tarafından, normalde tek kopya olan soru banklarının birden fazla kopyalandığını tespit ettik." dedi.

Soruların kırmızı alana girme yetkisine sahip kişilerce sızdırılabileceğine dikkati çeken S.Ç, şunları kaydetti:

"Kırmızı alan kartla girilen bir yer. Oradaki sisteme erişebilme yetkisi ancak yönetici şifresiyle oluyor. Darbe girişiminden sonra alınan imajlar üzerinde inceleme yaptığımızda yedekleme kalıntılarına rastladık. Daha sonra yaptığımız çalışmalar sonucunda sorulara erişildiğini belirledik."

S.Ç, sanıklardan Muhammet Emin Akçelik'in Mart 2015'te bilgisayarlara format atıp yüklediği programla verileri geri dönülemez hale getirdiğini, bu yüzden "administrator" şifresiyle kimin soru havuzuna giriş yaptığını tespit edemediklerini söyledi.

- "Ali Demir'in bilgisi dahilinde yaptım"

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Akçelik, "administrator" şifresinin ÖSYM Başkanına ait bir şifre olduğunu ve onun bilgisi dahilinde bazı çalışanlara verildiğini iddia etti.

Soru havuzunun olduğu "kırmızı alan" olarak ifade edilen soruların muhafaza edildiği bölgeye girme yetkisinin firari sanıklar Süleyman Salın ve Salih Sabri Köse ile dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir'de olduğunu ileri süren Akçelik, "2015'te eski bilgisayarları formatlama işlemini Ali Demir'in bilgisi dahilinde ve tutanak altına alarak yaptım. Delil karartma gibi bir niyetim yoktu. Yeni bilgisayarlar gelmişti, eskilere format attım." şeklinde konuştu.

Tanık S.K. de 2005'ten beri kurumda çalıştığını ve çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptığını anlattı. Davanın tutuklu sanıklarından İbrahim Pektaş, İbrahim Cem İlman ve Muhammet ve Emin Akçelik'i tanıdığını söyledi.

Soruları çalacak kişinin kırmızı alana girme yetkisi ve "administrator" şifresine sahip olması gerektiğini vurgulayan S.K, yaptıkları idari soruşturma sonucunda soruların kim ya da kimler tarafından çalındığını kesin olarak belirleyemediklerini ifade etti.

Tanık S.K, soru üzerine eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile firari sanıklardan Süleyman Salın'ın yakın iş ilişkisi olduğunu da belirtti.

Anadolu Ajansı
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