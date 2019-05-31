1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek
 31 Mayıs 2019 15:24
Yazdır
İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu
31 Mayıs 2019 14:57		 Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı
31 Mayıs 2019 14:33
Bayram tatilinde hava nasıl olacak
31 Mayıs 2019 14:29		 Minare tamiri ile ekmeğini kazanan aile
31 Mayıs 2019 14:22
Çocuk sesine hasret bayramı bekliyorlar
31 Mayıs 2019 14:05		 İstanbul'da 4 kütüphane bayramda 24 saat açık
31 Mayıs 2019 13:50
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
31 Mayıs 2019 13:42		 Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira
31 Mayıs 2019 13:10
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
31 Mayıs 2019 07:16		 Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek- Haritalı
31 Mayıs 2019 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:40 - FETÖ'nün 'Samsun bölge arama tarama mesulü'nün eşine ev hapsi15:35 - YÖK, Giresun Üniversitesi Rektör Adaylığı için başvuru alacak15:33 - Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü15:30 - Giresun Üniversitesi'nin yeni rektörü belli oldu15:24 - İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz15:22 - Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı15:16 - Okul yolunda hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı15:11 - Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı15:08 - Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini15:04 - Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, CHP ile birlik içindeyiz
14:57 - Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu14:52 - Hava yolu yolcularına seyahat uyarıları14:43 - Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelle ilgili davada tutukluluğa devam14:38 - Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz14:33 - Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı14:29 - Bayram tatilinde hava nasıl olacak14:22 - Minare tamiri ile ekmeğini kazanan aile14:16 - Kolluk amirleri hukuk mezunlarından seçilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
Soylu: CHP kazanırsa rövanşizm egemen olacak
Başıboş köpeklerin öldürdüğü İranlı için Belediye'ye tazminat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolga ciğerci 1
hüzün 2
binali yıldırım'ın ismailağa cemaatine ziyareti 1
şikayetçisi olduğu davaya kendisi bakan hakim 3
havva'nın üç kızı 2
şu an konuşamıyorum 1
Filofobi 3
tamiri imkansız 3
pişmanlıklarımız 4
fetöye karşıyım deyip fetöcüleri alkışlamak 1
SON İLANLAR
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Mahalli İdare Personel İşleri Geçici 2 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt Belediyesi 1 İşçi Alacak
Rize Pazar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam