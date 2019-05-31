1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'Samsun bölge arama tarama mesulü'nün eşine ev hapsi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü"nün eşine adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi verildi
 31 Mayıs 2019 15:40
Yazdır
FETÖ'nün 'Samsun bölge arama tarama mesulü'nün eşine ev hapsi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgütün "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu iddia edilen Yunus K'nin eşi Semra K, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol hükümleri kapsamında elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verildi.

Telefonunda 3 ByLock kaydı ve Bank Asya'da katılım hesabı olduğu tespit edilen zanlının, eşi gibi örgüt içinde "Samsun bölge arama tarama mesulü" olduğu öne sürüldü.

Yunus K. İstanbul'da 22 Mayıs'ta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) uygulamasında gözaltına alınmış, 5 ByLock kaydı tespit edilen ve kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde matematik dersi verdiği öğrenilen zanlı tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
51 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü eski amir yakalandı
31 Mayıs 2019 15:47		 Tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı
31 Mayıs 2019 15:22
Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı otelle ilgili davada tutukluluğa devam
31 Mayıs 2019 14:43		 Malatya'da FETÖ'den 9 kişiye gözaltı
31 Mayıs 2019 14:04
Terör propagandası yapan muhtar tutuklandı
30 Mayıs 2019 22:11		 Teröristlerin sığınak ve mevzileri imha ediliyor
30 Mayıs 2019 21:26
Cezaevi eski vaizi imam FETÖ'den tutuklandı
30 Mayıs 2019 18:57		 Adana'daki FETÖ davasında 1 sanığa ceza 2 sanığa beraat
30 Mayıs 2019 18:32
'Futbolda şike kumpası' davasında 5 tahliye
30 Mayıs 2019 18:21		 Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
30 Mayıs 2019 17:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine 'mahkeme dur' dedi17:16 - Çeyrek altın günü 398,00 liradan tamamladı17:14 - Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları17:12 - Bakan Soylu, 25. dönem POMEM ilan tarihini açıkladı17:06 - Savcı, 'Zümrüt Apartmanı' için 10 yıl hapis istedi17:02 - 'Marka haline gelmiş bir fuarı hiç kimse engelleyemez'16:59 - İzmir'de izin belgesi olmayan faytonlara 'men' kararı16:51 - Öğretmenlerin, iller arası nakil duyurusu yayımladı16:45 - Belediye yapmayınca, Valilik ekip kurdu çalışmalara başladı16:41 - 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
16:41 - Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı16:39 - 'Neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil'16:30 - Hamile hemşireye kaldırım taşı atmak istedi16:26 - Okul önünde uyuşturucu satan lise öğrencisi tutuklandı16:23 - DPB'den, KPSS tercihi yapacak 4 meslek grubuna, kayıt uyarısı!16:22 - Bayramda yola çıkacaklara lastik önerileri16:20 - Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı seçimi yapıldı16:15 - 3 ilçe ve 1 belde 2 Haziran'da sandık başına gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şemsi Tebrizi 1
kitap kulübü 2
ekrem imamoğlu 10
Neyi seversen,o olursun 6
memurlar net editörleri 2
bizim medya imamoğlu aleyhinde uydurma haberler yapıyor 1
Filofobi 2
pişmanlıklarımız 4
susak 1
internet paylaşımı 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam