ASKON: Türkiye'nin büyümesi artarak devam edecek
|31 Mayıs 2019 16:06
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Genel itibarıyla ekonomimizde bir daralma yaşansa da uzun vadede enflasyon dizginlenerek gerçekleşecek bir büyüme ülke ekonomimiz açısından daha sağlıklı görünüyor." açıklamasında bulundu.
Aydın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) rakamlarını değerlendirdi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinin, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttığını belirten Aydın, alınan yapısal tedbirlerle tasarrufa dayalı enflasyonu önceleyen bir politikanın uygulandığını kaydetti.
Aydın, "Özellikle inşaat ve sanayi sektörüne verilecek ağırlıkla yılın ikinci çeyreğinde büyümede yine bir artış gözlemliyoruz. Genel itibarıyla ekonomimizde bir daralma yaşansa da uzun vadede enflasyon dizginlenerek gerçekleşecek bir büyüme ülke ekonomimiz açısından daha sağlıklı görünüyor. Bu yönde alınan tedbirlerin sonuç vereceğini düşünüyor orta ve uzun vadede Türkiye'nin büyümesinin artarak devam edeceğini öngörüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
- "Yıl sonunu 50 milyar dolar dolayında kapatırız"
Aydın, ilk 4 ayda 9 milyar 776,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret açığının, son 10 yılın en düşük ocak-nisan açığı olduğunu belirterek, döviz kurunun etkisi, iç talebin azlığı, altın ithalatındaki yavaşlama, ekonomide dengeleme süreci ve beraberinde gelen tasarruf tedbirlerinin cari açık rakamlarında etkili olduğunu aktardı.
İkinci çeyreğin başında 35 milyar dolar bandında kadar cari açıkta daralma gözlemlediklerini ifade eden Orhan Aydın, Bununla birlikte yıl sonuna doğru yaşanacak kısmı artışla yılı 50 milyar dolar dolayında kapatacağını öngördüklerini belirtti.
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