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3 ilçe ve 1 belde 2 Haziran'da sandık başına gidecek

YSK kararı ile Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ve Artvin'in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçmenler, 2 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına giderek, yeni belediye başkanlarını seçecek. Aynı gün muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri de tekrarlanacak
 31 Mayıs 2019 16:15
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3 ilçe ve 1 belde 2 Haziran'da sandık başına gidecek

YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan olağan itirazlar değerlendirilerek, 3 ilçe ve 1 beldede seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Bu kapsamda, 2 Haziran'da Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ve Artvin'in Yusufeli ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki seçimler yeniden yapılacak. Ayrıca 213 seçim çevresinde de 2 Haziran'da muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimleri yenilenecek.

HONAZ'DA '5 KISITLI SEÇMEN' İDDİASI

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 31 Mart'ta, 9 bin 389 oy alan CHP'li aday Yüksel Kepenek, 9 bin 381 oy alan AK Parti'li aday Turgut Devecioğlu'ya karşı 8 oy farkla seçimi önde bitirdi. AK Parti ve CHP'nin karşılıklı itirazlarının ardından Kepenek ile Devecioğlu arasındaki oy farkı, 1'e indi. Bunun üzerine AK Parti, Honaz'da 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK'ya seçimin iptali başvurusunda bulundu. İtirazı inceleyen YSK, Honaz'da seçimin yenilenmesine karar verdi.

KESKİN'DE '9 KISITLI SEÇMEN' İDDİASI

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ise 31 Mart'ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçiminde, İYİ Parti'li Necati Alsancak ile AK Parti'li Dede Yıldırım arasındaki rekabet öne çıktı. İYİ Parti'li Alsancak 1806 oyla seçimi önde tamamlarken, AK Parti'li Dede ise 1800 oy aldı. AK Parti'nin Keskin'de 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla YSK'ya yaptığı başvuru, kabul edildi. YSK tarafından ilçede seçimin yenilenmesine karar verildi.

YUSUFELİ'NDE OY FARKI, 4'TEN 1'E İNDİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'ta, AK Parti'li Eyüp Aytekin 1819 oy alırken, 1815 oy alan CHP'li Barış Demirci'nin önünde 4 oy farkla seçimi tamamladı. Yapılan itirazların ardından aradaki oy farkı, 1'e indi. Bunun üzerine CHP, 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK'ya başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen YSK, Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

KESMETEPE'DE OYLAR EŞİT ÇIKTI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde ise 31 Mart'ta, CHP'nin adayı ile Demokrat Parti'nin (DP) adayı eşit oy aldı. CHP'li Hasan Koca ile DP'li Yusuf Parlak, 281'er oyla seçimi tamamladı. CHP'nin itirazı sonucu seçimde 1 mükerrer oy kullanıldığı tespit edildi. Bunun üzerine YSK, ilçede seçimin 2 Haziran'da tekrarlanmasını kararlaştırdı.

2 BELDEDE DAHA SEÇİME GİDİLECEK

Öte yandan Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesi ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde seçimi kazanan belediye başkanlarının mazbatalarının iptal edilmesinin ardından belediye meclis üyeleri istifa etmişti. Bunun üzerine Gülağaç ve Besni ilçe seçim kurulları, YSK'nın görüşüne başvurdu. YSK, seçimlerin yenilenmesi yönünde görüş bildirdi. Demirci ve Suvarlı ilçe seçim kurullarınca seçimin yenilenmesinin ilanını takip eden 60 günden sonra gelen ilk pazar günü beldelerde seçime gidilecek.
DHA
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