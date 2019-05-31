1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı seçimi yapıldı

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimle Bekir Şahin Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı oldu
 31 Mayıs 2019 16:20
Yazdır
Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı seçimi yapıldı

Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Bekir Şahin seçildi.

Yargıtayda boş bulunan 14. Ceza Dairesi Başkanlığı için seçim yapıldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Bekir Şahin, Dairenin yeni başkanı oldu.

Çorum'da 1960'ta dünyaya gelen Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İzmir ve Çorum Hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, Yargıtay üyeliğine 2013'te seçildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Marka haline gelmiş bir fuarı hiç kimse engelleyemez'
31 Mayıs 2019 17:02		 'Neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil'
31 Mayıs 2019 16:39
3 ilçe ve 1 belde 2 Haziran'da sandık başına gidecek
31 Mayıs 2019 16:15		 'İstanbul, 'dağdan gelenlerin' bağdakini kovmasına müsaade etmeyecek'
31 Mayıs 2019 16:09
CHP'li Özel: O fotoğrafı çektiren saray rejimidir
31 Mayıs 2019 15:55		 Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, CHP ile birlik içindeyiz
31 Mayıs 2019 15:04
Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul bayramına da bekliyoruz
31 Mayıs 2019 14:38		 CHP'li Erdoğdu: Sanayici yeni yatırım yapamıyor
31 Mayıs 2019 14:15
Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma
31 Mayıs 2019 14:10		 CHP: Açıklanan paket bir reform paketi değildir
31 Mayıs 2019 14:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine 'mahkeme dur' dedi17:16 - Çeyrek altın günü 398,00 liradan tamamladı17:14 - Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları17:12 - Bakan Soylu, 25. dönem POMEM ilan tarihini açıkladı17:06 - Savcı, 'Zümrüt Apartmanı' için 10 yıl hapis istedi17:02 - 'Marka haline gelmiş bir fuarı hiç kimse engelleyemez'16:59 - İzmir'de izin belgesi olmayan faytonlara 'men' kararı16:51 - Öğretmenlerin, iller arası nakil duyurusu yayımladı16:45 - Belediye yapmayınca, Valilik ekip kurdu çalışmalara başladı16:41 - 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
16:41 - Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı16:39 - 'Neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değil'16:30 - Hamile hemşireye kaldırım taşı atmak istedi16:26 - Okul önünde uyuşturucu satan lise öğrencisi tutuklandı16:23 - DPB'den, KPSS tercihi yapacak 4 meslek grubuna, kayıt uyarısı!16:22 - Bayramda yola çıkacaklara lastik önerileri16:20 - Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı seçimi yapıldı16:15 - 3 ilçe ve 1 belde 2 Haziran'da sandık başına gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idal'in üç noktası 3
bayram tatili 4
Halk dalkavukluğu 1
Tokat'a gitmek gerek 4
editörü gömmek 7
Mayıs ayı 2
sayılı gün çabuk geçer 4
kurban olduğum allah verdikçe veriyor 6
okun buruk'un başakşehirle anlaşması 1
sessizce çekilmek 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam