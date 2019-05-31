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DPB'den, KPSS tercihi yapacak 4 meslek grubuna, kayıt uyarısı!

Devlet Personel Başkanlığı, ÖSYM tarafından yürütülen merkezi memur yerleştirmelerinde, yüksek lisans ve doktora mezunu olup da, Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih eden adayların, şimdiden kayıt yapmasını istedi.
 31 Mayıs 2019 16:23
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DPB'den, KPSS tercihi yapacak 4 meslek grubuna, kayıt uyarısı!

İŞTE DPB'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMÜŞ VE MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE ODYOLOG, PERFÜZYONİST, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ İLE SAĞLIK FİZİKÇİSİ UNVANLARINDA TERCİH YAPMAK İSTEYEN ADAYLARIN (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA MEZUNLARI) DİKKATİNE!

1- Bilindiği üzere, lisansüstü öğrenim (sadece yüksek lisans veya doktora mezunları) görmüş ve merkezi yerleştirme işlemlerinde Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi unvanlarında tercih yapmak isteyen adaylar 2014 yılından itibaren öncelikle Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmakta ve ÖSYM tarafından ilan edilen kadrolara tercih işlemleri yapabilmeleri için istenilen diploma ve diğer belgelerinin bir nüshasını Devlet Personel Başkanlığına teslim etmektedirler.

2- Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Sağlık Fizikçisi kadro ve pozisyonlarına YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA öğrenimi mezunları dışında tercih yapacak adayların Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.

3- 2019 yılı itibariyle LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA) öğrenim görmüş ve merkezi yerleştirme işlemlerinde;

  • Odyolog,
  • Perfüzyonist,
  • Dil ve Konuşma Terapisti,
  • Sağlık Fizikçisi

unvanlarında tercih yapmak isteyen adayların, Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Ek'te yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından "ASLI GİBİDİR" ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir.

5- Başkanlığımıza daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adaylar ile Odyoloji, Perfüzyon, Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunlarının başvuru yapmalarına gerek yoktur.

6- 1219 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları uyarınca unvanlar itibarıyla başvuruları kabul edilen programlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlardan mezun adayların başvuruları yalnızca tabloda karşılık gösterilen kadro/pozisyon unvanı için alınmaktadır. Tabloda yer alan programlardan mezun olmayan adayların başvurularının alınabilmesi için, ilgililerin ayrıca öğrenim durumları itibarıyla Odyolog/Perfüzyonist/Dil ve Konuşma Terapisti/Sağlık Fizikçisi olabileceklerine ilişkin kendi adlarına YÖK kararı ibraz etmeleri gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAMI

BAŞVURU ALINAN KADRO/POZİSYON UNVANI

- Odyoloji

- Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Odyolog

- Perfüzyon

Perfüzyonist

- Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisti

- Radyoterapi Fiziği

- Diagnostik Radyoloji Fiziği

- Nükleer Tıp Fiziği

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Radyofizik

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Radyasyon Fiziği

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Medikal Fizik

- Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Fiziği

- Nükleer Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Fiziği

Sağlık Fizikçisi
Memurlar.Net
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