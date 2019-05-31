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Okul önünde uyuşturucu satan lise öğrencisi tutuklandı
Kastamonu'da okul önünde uyuşturucu sattığı iddia edilen lise öğrencisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi
|31 Mayıs 2019 16:26
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Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi olduğu öğrenilen 17 yaşındaki T.A.'nın okul önünde İran uyruklu L.G. ve Ş.T.'ye ecstasy isimli uyuşturucu madde sattığı iddia edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kastamonu Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.A. ile İran uyruklu L.G. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada T.A.'nın üzerinden 25 adet ecstasy hap çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, L.G. ve Ş.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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