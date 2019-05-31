Hamile hemşireye kaldırım taşı atmak istedi
|31 Mayıs 2019 16:30
|Yazdır
Olay sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre daha önce ameliyat olan bir kadın pansuman yaptırmak için sağlık merkezine geldi. Sağlık personeli yanında kimliği olmayan hastaya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine hastanın yanında bulunan yakını kendi kimliğini uzatarak kayıt yapmalarını istedi. Böyle birşey olmayacağını söyleyen hemşire ile hasta yakını tartışmaya başladı.
KALDIRIM TAŞINI ATMAK İSTEDİ
Tartışmanın büyümesini istemeyen hemşire kayıt yapmadan hastanın pansumanını yapmak için hastayı odaya aldı. Bu sırada hasta yakını pansuman odasının kapı eşiğinde bulunan kaldırım taşını alarak, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Arzu Ilgaz'a atmak için kaldırdığında araya doktorlar ve diğer hemşireler girip taşı elinden aldı. Pansumanın ardından saldırgan, hastasını alarak sağlık ocağından ayrıldı. Ilgaz polise haber verdi. Sağlık merkezine gelen polislerin çalışmaları sırasında saldırgan tekrar gelince, polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.
GEBEYİM, GEBE OLDUĞUMU BİLDİĞİ HALDE BÖYLE BİRŞEY YAPTI
Hemşire Arzu Ilgaz yaşadığı olayı şu şekilde anlattı; Kendi kimliği adına başkasına işlem yaptırmak istedi. Biz de buna olmaz deyince olaylar büyüdü. Olay daha fazla büyümesin diye hastanın müdahalesini yapmak için bu odaya geldim. Arkamdan şu kaldırım taşını alıp bana vurmaya çalışmış. Hemşire arkadaşlarım elinden taşı almışlar. Sonrasında da şikayetçi olduk. Gebeyim, gebe olduğumu bildiği halde böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum artık. Adalet diyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı öğretmen yaralandı
31 Mayıs 2019 16:41
|Okul önünde uyuşturucu satan lise öğrencisi tutuklandı
31 Mayıs 2019 16:26
|Rüşvet alan orman muhafaza memurlarına suçüstü
31 Mayıs 2019 15:33
|Okul yolunda hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
31 Mayıs 2019 15:16
|Şüpheliyi kovalayan polis aracı yayalara çarptı: 5 yaralı
31 Mayıs 2019 15:11
|5 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin davada 3 doktora beraat
31 Mayıs 2019 13:44
|Lisede ders sırasında yangın çıktı
31 Mayıs 2019 12:48
|Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneye 20 yıla kadar hapis istemi
31 Mayıs 2019 11:34
|'Meclis tatile girmeden 1. yargı paketinin geleceğini düşünüyorum'
31 Mayıs 2019 11:23
|Dışarı çıkacaklar dikkat! Yoğunluk başladı
31 Mayıs 2019 10:55