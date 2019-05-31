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3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK, bugün adli ve idari yargı kararnamesini yayımlayacak
 31 Mayıs 2019 16:41
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3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK 1. dairesi Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararname çalışmalarını tamamlamadı.

Adli ve idari yargı mensuplarının yeni görevleri bugün yayımlandı

3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

Kararnameyle, aralarında Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 il başsavcının da yeri değiştirildi.

Kararname kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Kararname kapsamında en dikkat çekici değişikliklerden birisi ise Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Recep Karaman'ın başka bir göreve kaydırılması oldu. Karaman, Bölge Adliye Mahkemesi'nde Daire Başkanı yapıldı.

Memurlar.net olarak, tüm adli ve idari yargı mensuplarına yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz.

HSK'nın sitesinden bakmak için tıklayın.

Memurlar.Net - Özel

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