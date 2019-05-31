Belediye yapmayınca, Valilik ekip kurdu çalışmalara başladı

Tunceli'de 8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak olan ve 20 ülkenin katılacağı Dünya Rafting Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlandı. Yarışma ile ilgili hazırlıkların bitmesinin ardından kayyum belediyesinin çalışmaları ile değişen kentin çevresinde, seçimlerin ardından belediye ekipleri refüjlerde gereken temizliği yapmamaya başladı. Çalışma yapılmayınca refüjlerdeki otlar aşırı uzayarak çirkin bir görüntü oluşturdu. Bu nedenle kayyumluk döneminde kentte önemli hizmetler yapan Vali Tuncay Sonel, il özel idaresi, Karayolları ve İş-Kur desteğiyle ekip kurup refüjlerde temizlik ve çiçek dikim çalışması yaptırmaya başladı.

TKP'li belediyenin yapması gereken görevi yapan valilik koordinesindeki ekipler, kısa sürede bir çok alandaki temizliği gerçekleştirirken, kar suyunun Munzur'un kıyısına getirdiği çöp ve atıkları da belediyenin yerine valiliğin görevlendirdiği ekip temizledi.

Öte yandan, valiliğin ekip kurarak temizlik yaptırdığı tüm alanların sorumluluğunun Tunceli Belediyesine ait olduğu öğrenildi.