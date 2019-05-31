Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|31 Mayıs 2019 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9160
|5,9170
|5,8390
|5,8400
|Avro
|6,5910
|6,5920
|6,5320
|6,5330
|Sterlin
|7,4330
|7,4710
|7,3410
|7,3780
|İsviçre Frangı
|5,8420
|5,8720
|5,8010
|5,8300
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8950
|5,9650
|5,8300
|5,8900
|Avro
|6,5500
|6,6300
|6,5000
|6,5700
|Sterlin
|7,3350
|7,4920
|7,2630
|7,4300
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