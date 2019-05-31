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Çeyrek altın günü 398,00 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 liradan işlem gördü
 31 Mayıs 2019 17:16
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Çeyrek altın günü 398,00 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,08 artışla 244,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 398,00 lira, Cumhuriyet altını 1.630,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 244,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 244,00 244,20 244,20 244,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.608,00 1.629,00 1.609,00 1.630,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 222,50 226,50 222,50 226,50
Lira(Tam) Ziynet 1.571,00 1.591,00 1.573,00 1.593,00
Yarım Ziynet 786,00 796,00 786,00 796,00
Çeyrek Ziynet 393,00 398,00 393,00 398,00
Anadolu Ajansı
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