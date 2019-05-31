1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine 'mahkeme dur' dedi

Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yaşları ilerlediği gerekçesi ile ihale yoluyla avlanmaları için satışa çıkarılan 2 geyik, hukukçular ve doğa koruma derneklerinin uğraşları sonucu mahkeme kararıyla kurtarıldı. Mahkeme başvuru üzerine ihalenin iptaline karar verdi
 31 Mayıs 2019 17:23
Yazdır
Geyiklerin ihaleyle öldürülmesine 'mahkeme dur' dedi

Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, 2 adet kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkarıldı. İhalenin resmi olarak yayınlanması ve haberinin İHA tarafından servis edilmesinin ardından doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki toplantı salonunda ihale yöntemiyle 10 Haziran 2019 günü saat 11.00'de yapılacak olan satış öncesi Avukat Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Soydaş'ın dilekçesini değerlendiren Bursa 2.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Suna Soydaş, söz konusu ihalenin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Devlet ihale kanununa göre söz konusu malın kiralanması ve sözleşmede kararlaştırılan zamanın akabinde bu malın olduğu gibi geri alınması maddeleri yer alıyor. Geyiklerle ilgili yapılan ihalede hayvanların kiralanmasının değil öldürülmesinin söz konusu olduğu ortada. Bu anlamda hem bir hayvansever hem de bir avukat olarak duruma sessiz kalamazdık. Geyiklerle ilgili haberi gördüğüm zaman ilk başta anlayamadım. Daha sonra konuyu araştırınca Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'nün hayvanları ihale yoluyla avlanmaları üzere sattığını fark ettim. Bu ihale hem kanuna aykırı hem de hayvan haklarına aykırı. Bir hukukçu olarak gereken araştırmayı yaptıktan sonra dilekçemi yazdım ve mahkemeye başvurdum. Kısa süre içerisinde yürütmenin durdurulması için karar verildi ve söz konusu ihale durduruldu. Aslında hiç vaktimiz yoktu çünkü ilan 25 Mayıs'ta verildi, ihale 10 Mayıs'ta yapılacaktı ve arada bayram tatili vardı. Mahkeme heyeti bizim dilekçemize erken karar vererek geyiklerin kurtulması için çok önemli bir adım atmış oldu" dedi.

Kamuoyunun ve hayvanseverlerin duruma karşı duyarlılığına da değinen Avukat Soydaş, "Karardan sonra çok sayıda insan bana ulaştı ve herkes teşekkür etti. Biz sadece yapılması gerekeni yaptık. Sessiz canların sesi olduk. O hayvanların katledilmesi her şeyden önce yaşama hakkına aykırıydı. Sessiz kalmadık ve istediğimiz sonucu aldık. Mahkemeye de destek olan kamuoyuna da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ata yadigarı tohumlar gen bankalarında korunuyor
31 Mayıs 2019 18:34		 Çalışanların onda dördü iş arkadaşlarının maaşını öğreniyor
31 Mayıs 2019 18:30
LGS nedeniyle Ramazan davulcuları bu gece çalmayacak
31 Mayıs 2019 18:16		 Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı 1 milyon 700 bini aştı
31 Mayıs 2019 17:30
Belediye yapmayınca, Valilik ekip kurdu çalışmalara başladı
31 Mayıs 2019 16:45		 İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz
31 Mayıs 2019 15:24
Uber, İstanbul'daki faaliyetlerini durdurdu
31 Mayıs 2019 14:57		 Öldürülen akademisyen anısına gençlik merkezi açıldı
31 Mayıs 2019 14:33
Bayram tatilinde hava nasıl olacak
31 Mayıs 2019 14:29		 Minare tamiri ile ekmeğini kazanan aile
31 Mayıs 2019 14:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci LGS'ye girecek18:57 - 'Bütün belediye başkanları benimle çalışmaktan zevk alacak'18:52 - Malatya'da FETÖ'den 7 kişi tutuklandı18:48 - Fetullah Gülen'in Trabzon'da yargılanan akrabalarına hapis18:44 - İcra ilanları ile ilgili madde gazeteleri sıkıntıya sokar18:42 - Bakan Akar: Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor18:34 - Ata yadigarı tohumlar gen bankalarında korunuyor18:30 - Çalışanların onda dördü iş arkadaşlarının maaşını öğreniyor18:27 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:26 - FETÖ'nün TSK yapılanmasında 21 askere tutuklama
18:25 - Halı sahada gözaltı yaptıran savcı merkeze çekildi18:24 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:16 - LGS nedeniyle Ramazan davulcuları bu gece çalmayacak18:02 - Trafikte bayram yoğunluğu başladı18:00 - Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı17:59 - 'Venezuela'da siyasi çözüm girişimlerini destekliyoruz'17:56 - FETÖ'nün sözde 'Kozan imamı'nın tutukluluğuna devam kararı17:54 - THY'de bayram yoğunluğu: 125 ek sefer
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Kurum içi Özel Uzmanlık Sınavı TBMM'de kabul edildi
Binali Yıldırım: Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak
3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
Saldırıya uğrayan AK Parti'li yönetici hayatını kaybetti
Ankara'dan yola çıkan 270 tonluk tır güçlükle ilerledi
YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu
F-4 savaş uçağı inerken arızalandı. Pilotlar atlayarak kurtuldu
Öğretmenlerin, iller arası nakil duyurusu yayımladı
Adalet sosyal medyaya mı kaldı?
Sağlık Bakanlığı, 'EKİP'i kullanıma açtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece 1
ben sadece 5
imamoğlu'na densizlik yapan esnafın ibb çalışanı çıkması 2
aile 1
gerçeği gözden kaçırmak 2
yanılgı 3
anıtkabir 2
pis fakir 5
Enflasyon farkı 2
şikayetçisi olduğu davaya kendisi bakan hakim 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Muğla Ula Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 14 İşçi Alacak
Bursa Kestel Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bursa Tarım Aş Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Torbalı Özel Güvenlik 202 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam