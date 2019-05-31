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Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz: Bu yıl, Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı 1 milyon 700 bini aştı. 2002'de 23 olan sahne sayısını, bugün 68'e yükseltmenin haklı gururunu yaşıyoruz
 31 Mayıs 2019 17:30
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Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı 1 milyon 700 bini aştı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatrolarında (DT) seyirci sayısının 1 milyon 700 bini aştığını, 2002'de 23 olan sahne sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi.

DT Genel Müdürlüğü Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi'nde, oyunları ilk kez DT sahnesine çıkan yerli yazarlara ödüllerinin takdim edildiği "2. Yerli Yazarlar Buluşması" düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, burada yaptığı konuşmada, DT'nin gerek halktan gördüğü yakın ilgi gerekse kültür sanat hayatına kattığı değerlerle yüz ağartan kurumların başında geldiğini söyledi.

DT'nin Haldun Taner, Necati Cumalı gibi dünya çapında edebi eserler üreten yazarların kıymetli mirasına sahip olduğunu belirten Yavuz, "Biz bu mirasın üzerine yeni eserlerin eklenmesinin faydalı olacağını düşünerek, yerli yazarların desteklenmesi için bir an önce gerekli adımları atmaya karar verdik. Özellikle son iki yıldır bu konuda güçlü bir çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

Türkiye çapında bu yıl 52 yeni oyunun sahnelediğini bildiren Yavuz, ulusal tiyatro yazarlığına katkı sağlamak için çeşitli üniversitelerin, dramatik yazarlık ana sanat dallarıyla oyun yazarlığı atölyeleri gerçekleştirildiğini anlattı. Böylece genç yazarlara ulaştıklarını dile getiren Yavuz, proje kapsamında genç bir yazarın oyunun, İstanbul DT tarafından sahneye konulduğunu söyledi.

DT'nin 12 bölgesinde 23 yerli yazara ait oyunun ilk defa sahnelendiğine işaret eden Yavuz, oyunların büyük ilgi gördüğünü ve neredeyse kapalı gişe oynadığını vurguladı.

Yavuz, "Bu yıl Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısı 1 milyon 700 bini aştı, 2002'de 23 olan sahne sayısını bugün 68'e yükseltmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. Yıl sonuna kadar Edirne ve Ankara'da yeni sahneler açılacağını belirten Yavuz, seyirci kapasitesini her geçen yıl yüzde 50 oranında artırmak istediklerini bildirdi.

Bir milleti tanımlayan en önemli özelliğin, kendi kültürü ve ana dili olduğuna işaret eden Yavuz, "Dilerim ki Türk tiyatrosu, kendi evlatlarımızın eserleriyle gelişen milli kimliğini korurken, evrensel ölçülerde kaliteli ve uluslararası platformlarda sunulabilecek nitelikte projeleri hayata geçirmeyi başarabilsin." diye konuştu.

- "Bir daha yazın, bir daha yazın"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu seneki repertuvarın 4'te birini yeni yazarların oluşturduğunu belirterek, "2014-2015 sezonunda sadece iki yeni yazarımız vardı. Geçen yıl 26 yazarımızla buluştuk, bu sene de 23 yazarımız var. Ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

DT'nin, Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştığını ve büyük talep gördüğünü belirten Kurt, martta 902, nisanda 1002 temsil gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kurt, bir kurumun, yaptığı işlerle marka olabileceğine işaret ederek, "Devlet Tiyatrosu da bu anlamda Türkiye'nin lokomotifi çok önemli bir kurum. O yüzden bizim yazarlarımıza, rejisörlerimize, sanatçılarımıza, tasarımcılarımıza çok ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Sahnelenen oyunlarda her zaman yerli yazarlara öncelik verilmesini istediğini vurgulayan Kurt, DT olarak sergiledikleri yaklaşık 150 eserin yüzde 60'ının yerli yazarlara ait olduğunu dile getirdi. Kurt, "Yerli yazarlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ankara'da geçen sonbaharda Yerli Oyunlar Buluşması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kurt, "Sadece o hafta yerli yazarlarımız 14 bin seyirciye ulaştı." dedi.

Kurt, buluşmaya katılan yazarlardan sürekli yazmalarını isteyerek, "Bir daha yazın, bir daha yazın. Ne kadar Türk tiyatro edebiyatına eser kazandırabilirsek bu, ülkemizin zenginliği olur, sizin zenginliğiniz olur." çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından oyunları ilk defa DT sahnesine çıkan 23 yazara ödülleri, Bakan Yardımcısı Yavuz ve Genel Müdür Kurt tarafında sunuldu.

Çocuk oyunu yazarlarına brüt 10 bin, yetişkin oyunu yazarlarına brüt 15 bin lira ödül takdim edildi.

Anadolu Ajansı
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