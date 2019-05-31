Akıncı Üssü davasında tutukluluğa devam kararı
FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluların mevcut durumunun devamına hükmetti
|31 Mayıs 2019 17:42
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara karara yönelik duruşma savcısının mütalaası ile sanıklar ve avukatlarının talebini dinledi.
Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkların tahliye talebini reddederek, mevcut durumlarının devamına hükmetti.
Davanın görülmesine 11 Haziran Salı günü devam edilecek.
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