THY'de bayram yoğunluğu: 125 ek sefer
|31 Mayıs 2019 17:54
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Alınan bilgiye göre, Türkiye'de 50, yurt dışında ise 260 noktaya uçan THY, 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Ek seferlerin 122'si AnadoluJet, 3'ü Türk Hava Yolları için planlandı.
Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan; Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11, Bodrum-Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan; Bodrum-Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek.
Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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