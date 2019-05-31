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THY'de bayram yoğunluğu: 125 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini 125 ek sefer ile karşılayacak
 31 Mayıs 2019 17:54
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THY'de bayram yoğunluğu: 125 ek sefer

Alınan bilgiye göre, Türkiye'de 50, yurt dışında ise 260 noktaya uçan THY, 31 Mayıs Cuma günü akşamı başlayacak ve 9 gün sürecek tatil nedeniyle birçok destinasyona ek uçuş düzenleyecek. Ek seferlerin 122'si AnadoluJet, 3'ü Türk Hava Yolları için planlandı.

Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan; Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11, Bodrum-Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan; Bodrum-Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek.

Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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