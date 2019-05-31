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FETÖ'nün sözde 'Kozan imamı'nın tutukluluğuna devam kararı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanan ve örgütün sözde "Kozan imamı" olduğu öne sürülen sanığın duruşması görüldü
 31 Mayıs 2019 17:56
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FETÖ'nün sözde 'Kozan imamı'nın tutukluluğuna devam kararı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan dava açılan ve örgütün "Kozan İmamı" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazım Söyler ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Söyler, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock ve Falcon programlarını yüklemedim. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Duruşma savcısı ise tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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