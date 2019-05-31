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'Venezuela'da siyasi çözüm girişimlerini destekliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında, Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladık
 31 Mayıs 2019 17:59
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'Venezuela'da siyasi çözüm girişimlerini destekliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında, Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sözcü Aksoy, Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Oslo'da yapılan görüşmeler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Maduro hükümeti ile Venezuela muhalefeti arasında Norveç hükümetinin arabuluculuğunda Oslo'da görüşmeler gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladık." ifadesine yer verildi.

Venezuela'daki bunalıma tüm tarafların kabul edeceği siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri desteklediklerini belirten Aksoy, diyaloğu ve uzlaşıyı dışlayan hiçbir yöntemin, Venezuela'da kalıcı bir çözüm sağlamayacağına inandıklarını vurguladı.

Hami Aksoy, "Türkiye, Venezuela'daki gelişmelere yönelik ilkesel tutumu ve Venezuela Anayasası çerçevesinde söz konusu diyalog sürecine destek vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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