Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru sonuçlarını açıkladı.
|31 Mayıs 2019 18:00
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Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuru sonuçlarını açıkladı. Tıklayınız.
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