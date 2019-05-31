Trafikte bayram yoğunluğu başladı
İstanbul'da okullardan ve iş yerlerinden ayrılarak hafta sonu ile birleşen bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı. D-100 Karayolu'nda akşam saatleri itibarı ile her iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor
|31 Mayıs 2019 18:02
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bu akşamdan itibaren başlaması ile vatandaşlar, araçlarına binerek şimdiden yollara düştü.
İstanbul trafiğinde yoğunluk baş gösterirken, D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde yaşanan trafik yoğunluğu İHA tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandığı görülüyor.
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