Trafikte bayram yoğunluğu başladı

PROJE OKULUNDAKİ ÖĞRETMENİN, ZORUNLU HİZMETİ ERTELENEBİLİR Mİ? Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yükümlülüğünün erteleneceği durumları gösterir MEBSİS paneline, "Ertelendi (652/37/9'a göre proje okuluna atandı)" seçeneği de ekledi. Ancak böyle bir seçenek mevzuata göre uygun olmadığı gibi, bu seçenek kullanılarak bazı illerde öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş, bazı yerlerde ise talepler reddedilmiştir.